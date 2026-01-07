El año 2026 arranca con una artillería pesada en el sector del entretenimiento. Las principales plataformas de streaming han diseñado un mes de enero estratégico, apostando por el regreso de franquicias consolidadas, thrillers psicológicos de alto presupuesto y adaptaciones literarias que prometen horas de sofá y manta.

Desde el esperado regreso al universo de Juego de Tronos hasta la cuarta temporada de Los Bridgerton, repasamos los 13 títulos imprescindibles que no puedes perderte.

Netflix: Thrillers, Crimen y Romance de Época

La plataforma de la «N» roja domina el arranque del año con una mezcla de suspense y su buque insignia romántico.

1. Él y ella (8 de enero): Jon Bernthal y Tessa Thompson protagonizan este thriller psicológico de seis episodios. Un exmatrimonio se ve envuelto en una red de sospechas tras un crimen en su pueblo natal.

2. Agatha Christie: Las siete esferas (15 de enero): El género whodunit revive en esta adaptación escrita por Chris Chibnall. El rodaje incluye impresionantes localizaciones españolas en Ronda, como el Puente Nuevo y su Plaza de Toros.

3. El botín (16 de enero): Joe Carnahan reúne de nuevo a la mítica pareja Matt Damon y Ben Affleck. Un thriller policial inspirado en hechos reales sobre la corrupción y la ambición en Miami tras el hallazgo de 20 millones de dólares.

4. Los Bridgerton – T4 Parte 1 (29 de enero): Benedict Bridgerton toma el relevo en esta nueva entrega centrada en los cuentos de hadas y los bailes de máscaras. Los primeros cuatro episodios llegan para cerrar el mes.

HBO Max: Medicina en tiempo real y épica fantástica

HBO Max (ahora integrado bajo la marca Max en varios territorios) apuesta por el prestigio y la expansión de sus marcas más potentes.

1. The Pitt – T2 (9 de enero): Tras arrasar en los Emmy, Noah Wyle regresa como el Dr. Robby Robinavitch. La serie mantiene su exigente formato de tiempo real enfrentando al hospital a un colapso informático masivo.

2. Primal – T3 (12 de enero): Genndy Tartakovsky rompe las reglas con una entrega donde el protagonista, Spear, regresa de entre los muertos convertido en una criatura sin memoria.

3. El caballero de los siete reinos (19 de enero): El plato fuerte de la plataforma. Esta precuela de Juego de Tronos sigue las aventuras de Dunk y Egg un siglo antes de que Daenerys naciera. Menos dragones, pero mucha más caballería clásica.

Prime Video: Acción en Hawái y terror español

Amazon se divide entre la superproducción de Hollywood y el cine de autor con sello nacional.

1. Vieja loca (14 de enero): Producida por J.A. Bayona y protagonizada por la gran Carmen Maura, esta cinta de terror psicológico explora la violencia generacional a través de una convivencia asfixiante con una mujer con demencia.

2. Los Hermanos Demolición (28 de enero): Jason Momoa y Dave Bautista se unen en esta comedia de acción dirigida por Ángel Manuel Soto. Un policía y un marine investigando una muerte en los paisajes exóticos de Hawái.

Disney+ y otras plataformas

Marvel y el terror corporal cierran la lista de imprescindibles.

1. The Beauty (Disney+, 21 de enero): Ryan Murphy explora el culto a la imagen en un mundo donde un virus otorga perfección física a cambio de un coste letal. Destaca la presencia de la icónica Isabella Rossellini.

2. Wonder Man (Disney+, 27 de enero): Marvel Studios estrena este proyecto con formato binge watching (temporada completa de golpe). Ben Kingsley regresa como Trevor Slattery en esta sátira meta sobre Hollywood y los superhéroes.

3. Nibelungos: la guerra de los reinos (Movistar Plus+, 2 de enero): Una de las producciones europeas más costosas de la historia (45 millones de euros) para adaptar el mito germánico que inspiró a Tolkien.

4. The Death of Bunny Munro (Showtime, 30 de enero): Matt Smith da vida a un personaje repulsivo y adicto en esta adaptación de la novela de Nick Cave que mezcla comedia negra y road trip.