El PSOE de Pedro Sánchez registra su peor dato desde el inicio de la legislatura, con un apoyo del 26,5% según el primer sondeo de 2026 de Sigma Dos. Este resultado supone una caída de más de cinco puntos respecto a las elecciones de julio de 2023 y se traduce en una pérdida de 14 escaños, situando al partido en 107 diputados si las elecciones se celebraran hoy.

La encuesta refleja un descontento creciente entre los votantes socialistas, motivado por la gestión del Gobierno y la sucesión de polémicas que rodean al presidente, desde nuevas ramas del caso Koldo hasta denuncias por acoso dentro del partido. Solo el 66,9% de los antiguos votantes de Sánchez repetiría su apoyo, y más de 683.000 electores que en 2023 optaron por el PSOE se inclinarían ahora por PP o Vox.

En el bloque conservador, Vox registra un nuevo techo en la legislatura con un 17,2% del voto y 58 escaños, gracias a un sólido flujo de antiguos votantes de la izquierda. Alberto Núñez Feijóo, aunque con un ligero retroceso respecto a su resultado de 2023 (32,7%), obtendría 141 escaños, consolidando la suma de la derecha en casi el 50% del respaldo ciudadano.

El auge de Vox y el debilitamiento del PSOE dejan a la izquierda alternativa en posición de contener parcialmente a la derecha. Sumar y Podemos, aunque con más apoyo que en 2023, no alcanzan los diputados necesarios para compensar la caída socialista, manteniéndose como bloque insuficiente para garantizar la mayoría absoluta de la coalición de Gobierno.

Con estos resultados, la única combinación parlamentaria que permitiría gobernabilidad estable sería un acuerdo entre PP y Vox, que sumarían 199 diputados. Sin embargo, las tensiones internas entre Feijóo y Abascal marcan un futuro incierto para la coordinación del bloque conservador.

El sondeo de Sigma Dos se realizó entre el 22 y el 29 de diciembre de 2025, sobre 2.182 entrevistas a mayores de 18 años en España, con un margen de error de ±2,3%.