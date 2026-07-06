Madrid. La selección española se juega esta noche su ser o no ser en el Mundial 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente afronta el partido más exigente de la cita mundialista hasta la fecha con un objetivo mayúsculo: lograr el pase a los cuartos de final y, de paso, certificar la que podría ser la despedida definitiva de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.

Para esta batalla de octavos de final, el seleccionador nacional parece haber encontrado su estructura perfecta. La sintonía y las grandes sensaciones mostradas en los triunfos ante Austria y Arabia Saudí —los dos mejores encuentros de España en el torneo— invitan a prever que De la Fuente repetirá de forma milimétrica el mismo once titular.

Un bloque defensivo inamovible y con el candado echado

Bajo los tres palos no hay debate. Unai Simón seguirá siendo el guardián de la portería tras firmar una fase de grupos impecable, llegando a las eliminatorias como el único guardameta del campeonato que aún no ha encajado un solo gol en contra.

La línea defensiva se ha consolidado con cuatro nombres intocables para el técnico riojano:

Pedro Porro: Se asienta en el lateral derecho tras haberle ganado la partida definitiva a Marcos Llorente gracias a su gran despliegue.

Se asienta en el lateral derecho tras haberle ganado la partida definitiva a Marcos Llorente gracias a su gran despliegue. Pau Cubarsí y Aymeric Laporte: Formarán la pareja de centrales de máxima confianza para frenar el arsenal luso.

Formarán la pareja de centrales de máxima confianza para frenar el arsenal luso. Marc Cucurella: Seguirá siendo el dueño absoluto del lateral izquierdo.

El centro del campo y la apuesta por Dani Olmo

En la sala de máquinas, la Selección mantiene un equilibrio idéntico al de las últimas jornadas. Rodri Hernández ejercerá como el ancla indiscutible del equipo en el pivote defensivo, flanqueado por la clarividencia de Pedri en la creación de juego.

Esta medular deja nuevamente a Fabián Ruiz en el banquillo, ya que Luis de la Fuente insistirá en situar por delante de ellos a Dani Olmo. El jugador catalán se ha destapado como uno de los futbolistas más en forma de España y cuenta con total prioridad para el seleccionador en esa demarcación de enganche.

La delantera de moda busca los cuartos

En el ataque, España saltará al césped con el tridente que se ha ganado los galones de la titularidad a base de goles y desborde:

Lamine Yamal: Partirá desde el extremo derecho. El joven talento llega en una línea ascendente y todo el equipo confía en que este sea su gran partido consagratorio en el torneo.

Partirá desde el extremo derecho. El joven talento llega en una línea ascendente y todo el equipo confía en que este sea su gran partido consagratorio en el torneo. Álex Baena: Se ha hecho indiscutible por la banda izquierda tras un primer tramo de campeonato sobresaliente.

Se ha hecho indiscutible por la banda izquierda tras un primer tramo de campeonato sobresaliente. Mikel Oyarzabal: Actuará como la principal referencia en punta. El delantero vasco llega en racha como el máximo realizador de la Selección con cuatro goles en su casillero, disipando cualquier tipo de duda sobre su puesto en el once.

La alineación probable de España