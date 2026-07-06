Soneja (Castellón). El incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Soneja continúa activo, sin perimetrar y fuera de control tras haber arrasado ya 181 hectáreas de pinar y matorral. Los equipos de extinción se enfrentan a las horas más críticas del día debido a una meteorología sumamente adversa provocada por la ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 38°C, apenas un 15% de humedad relativa y rachas de viento que complican los trabajos.

El fuego afecta a un frente lineal de unos 8.300 metros y mantiene evacuadas a 500 personas del vecino municipio de Azuébar, quienes permanecen realojadas provisionalmente en el colegio seminario de la localidad de Segorbe.

Despliegue masivo para contener las llamas

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el director de extinción, Fernando Pérez, han coordinado la estrategia desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA). En la zona trabaja un contingente compuesto por 300 efectivos terrestres, un centenar de vehículos y 16 medios aéreos —incluidos hidroaviones que cargan agua en el puerto de Sagunto—.

El operativo integra a bomberos forestales de la Generalitat, el Consorcio Provincial de Castellón, el Ayuntamiento de Castellón, la Unidad Militar de Emergencias (UME), agentes medioambientales y la Guardia Civil.

Estado actual: El incendio está «más o menos contenido», pero aún presenta focos con llama activa.

El incendio está «más o menos contenido», pero aún presenta focos con llama activa. El peligro de las laderas: El principal temor de los técnicos es que la intensa radiación solar sobre las laderas caldee el terreno y rompa el cinturón de seguridad que se ha levantado en torno al fuego, provocando reproducciones inmediatas.

Se espera que la caída de la tarde y el descenso térmico de la noche ofrezcan una ventana de oportunidad favorable para que los retenes refresquen el perímetro con mayor eficacia.

Alerta Máxima: Nivel 3 de Preemergencia

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha adelantado que la Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación y que los primeros indicios apuntan a que «no parece que sean causas naturales». El retorno de los 500 vecinos desalojados de Azuébar se evaluará detalladamente al final del día en función de cómo responda el fuego.

Ante la gravedad de la situación atmosférica, la Generalitat Valenciana ha decretado el Nivel 3 de preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales en toda la región, advirtiendo además del riesgo inminente de tormentas eléctricas y reventones térmicos.