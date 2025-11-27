Aston Martin ha confirmado una profunda reorganización en su estructura de liderazgo: Adrian Newey, actualmente director técnico ejecutivo y socio del equipo, será a partir de 2026 el nuevo team principal, asumiendo el control completo tanto en la fábrica como en los circuitos. La decisión deja a Andy Cowell en un papel más limitado, centrado en coordinar la integración de Aston Martin con sus socios Honda, Aramco y Valvoline.

El cambio llega tras varios meses de tensiones internas y diferencias de criterio entre Newey y Cowell, especialmente sobre la distribución de responsabilidades en el equipo que lidera Fernando Alonso junto a Lance Stroll. Lawrence Stroll, propietario de la escudería, ha respaldado la medida, asegurando que la reorganización busca fortalecer la competitividad de la escudería de cara a la próxima temporada y al cambio de reglamento de 2026.

“En los últimos meses he visto el gran talento individual del equipo y estoy deseando asumir este nuevo papel para estar en la mejor posición posible para competir en 2026”, declaró Newey. Por su parte, Cowell reconoció: “Hemos fijado los cimientos para Adrian y la nueva organización más amplia y es hora de asumir un rol diferente”.

El AMR25 ha tenido un desempeño irregular esta temporada, luchando por mantenerse en la octava posición del campeonato de constructores, con riesgo de caer al noveno, lo que ha precipitado esta nueva reestructuración. Cowell, que dirigió la unidad de motores de Mercedes entre 2013 y 2020 y asumió el cargo de CEO y team principal de Aston Martin en 2025, ahora centrará su labor en garantizar la integración de la unidad de potencia con los socios estratégicos del equipo.

En los últimos años, Aston Martin ha experimentado varias oleadas de cambios en su estructura, con salidas y llegadas de figuras clave como Andrew Green, Tom McCullough, Dan Fallows o Eric Blandin. Con Newey al mando absoluto, el equipo espera consolidar un proyecto más estable y competitivo de cara al futuro.