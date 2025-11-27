

La subida de los precios de las hipotecas fijas continúa, aunque los bancos reservan condiciones atractivas para sus mejores clientes. Según fuentes del sector, Banca March ha incrementado el precio de su hipoteca fija más competitiva, mientras que BBVA ha aplicado un aumento de 10 puntos básicos en este tipo de préstamos. Por su parte, Santander no solo ha subido el precio de su hipoteca fija, sino que también ha endurecido el sistema de bonificaciones que ofrecía.

Las hipotecas a tipo fijo, que se han convertido en el producto más demandado tanto en los escaparates bancarios como entre los particulares, siguen su tendencia al alza tras un período de intensa competencia. Esta dinámica ha llevado a algunas entidades a revisar sus ofertas, ajustando los precios pero manteniendo condiciones privilegiadas para aquellos clientes con mejor perfil financiero, que todavía pueden acceder a intereses en torno al 2%.

El mercado hipotecario muestra así un doble movimiento: por un lado, incrementos generalizados en los tipos fijos, y por otro, estrategias selectivas para fidelizar a los clientes más solventes y de mayor riesgo mínimo.