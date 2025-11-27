Ana Rosa Quintana no escatimó en palabras al reaccionar en directo al solicitar la Fiscalía Anticorrupción prisión para el exministro José Luis Ábalos. En ‘El programa de Ana Rosa’, la periodista pidió de manera tajante la dimisión de Pedro Sánchez, vinculando la situación judicial de Ábalos y otros cargos del PSOE con la responsabilidad política del presidente del Gobierno. Su intervención causó gran revuelo en el plató y las redes sociales, volviendo a situar el programa en el centro del debate político.

Ana Rosa Quintana no dudó en lanzar un mensaje contundente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la emisión de ‘El programa de Ana Rosa’. Todo ocurrió en un momento de gran tensión cuando la Fiscalía Anticorrupción solicitó prisión para el exministro José Luis Ábalos, una noticia de última hora que interrumpió la programación del día.

La presentadora, visiblemente impactada por la solicitud de prisión para Ábalos, contextualizó la información políticamente, recordando el importante papel del exministro en la trayectoria del PSOE, desde las primarias hasta la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. También destacó su posterior etapa como ministro, subrayando la influencia de Ábalos en la política interna del partido.

El momento más tenso llegó cuando Ana Rosa Quintana se dirigió directamente a Pedro Sánchez, pidiendo sin rodeos que «hoy debería presentar su dimisión». Este mensaje provocó un gran revuelo tanto en el plató como en las redes sociales, donde la reacción fue inmediata. Quintana vinculó la situación judicial de antiguos altos cargos del PSOE con la responsabilidad política de Sánchez, destacando que su postura ante estos casos no podía ser ajena a la exigencia de asumir responsabilidades.

El contundente llamado a la dimisión de Pedro Sánchez por parte de la periodista volvió a colocar a ‘El programa de Ana Rosa’ en el centro del debate político televisivo, y no tardó en generar controversia en las redes y en la esfera política.