La televisiva Aída Nízar ha vuelto a convertirse en el centro de la atención mediática tras publicar en su perfil personal de Instagram un desnudo integral posando sobre la cama. La imagen viene acompañada por un mensaje en el que la exconcursante de Gran Hermano expresa sus reflexiones sobre las relaciones personales: «Jamás te atrevas a besarme si antes no nos enamoramos de nuestras almas y luego ya follamos arrolladoramente, mientras hacemos el amor». Junto a esta declaración, la figura televisiva ha añadido etiquetas como «adoro hacer el amor» y «adoro mi vida», para concluir su mensaje con la frase: «Gracias, Dios mío, por tanto merecido y excelencia».

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Esta publicación en redes sociales se produce poco después de que Nízar se convirtiera en contenido viral a raíz de un altercado en pleno centro de la capital de España. En concreto, la televisiva se enfrentó a una supuesta carterista que, según su propio testimonio, habría intentado robarle en el interior de un conocido establecimiento comercial situado en la Gran Vía madrileña.

Tras la difusión de las imágenes de este suceso, Aída Nízar reapareció en la pantalla de televisión para dar explicaciones sobre los hechos. Fue en el programa Y ahora Sonsoles donde se ofrecieron los detalles del acontecimiento. La propia afectada remitió al espacio televisivo un vídeo grabado mientras navegaba a bordo de una embarcación, metraje en el que expuso su versión de lo ocurrido con detalle e indignación. Durante su intervención, aseguró haber capturado a la presunta responsable del intento de hurto, declarando literalmente: «Yo fui la encargada de capturarla», tras afirmar que logró «cazar a la jefa de la mafia de las carteristas búlgara».

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Durante su testimonio, Nízar lamentó la sustracción de uno de sus objetos personales más preciados, una pluma de la firma Montblanc perteneciente a su colección personal. La televisiva explicó que adquirió dicho artículo por un importe original de 4.800 euros, señalando además que se trata de una edición limitada cuyo valor actual en el mercado superaría los 10.000 euros. «Me robó una pluma, porque sabéis que Aída siempre lleva plumas fascinantes. Una pluma de mi maravillosa colección», detalló la exconcursante.

Aprovechando la repercusión de las imágenes y su presencia mediática, Aída Nízar dirigió un mensaje a la audiencia para que actúe en caso de presenciar o sufrir situaciones parecidas. En sus palabras, animó a que las personas «tengan agallas, que no se dejen amedrentar ni pisotear por esta panda de sinvergüenzas», concluyendo con un llamamiento directo: «Animo a los espectadores que se enfrenten a esta gente»