La empresaria italiana confirma en Madrid la intención de celebrar una ceremonia íntima con sus cuatro hijos tras establecerse en la capital por el fichaje del futbolista por el Leganés.

Alice Campello atraviesa una nueva etapa vital y familiar en Madrid junto a Álvaro Morata y sus cuatro hijos. Tras consumarse su reconciliación, la influencer y empresaria italiana ha confirmado que proyecta renovar los votos matrimoniales con el futbolista. La declaración ha tenido lugar durante su asistencia al evento organizado por la firma TAG Heuer en la capital con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1, marco en el que ha atendido a los medios de comunicación y ha repasado su situación personal y su regreso a España.

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Instalada desde hace apenas un mes y medio en la capital española, Campello ha manifestado su satisfacción por el retorno a una ciudad que considera su hogar definitivo. «Estoy demasiado feliz de estar en Madrid. Para mí es casa, queremos vivir toda la vida aquí», ha asegurado la empresaria en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. Pese a encontrarse inmersa en las tareas propias del proceso de mudanza y reorganización del hogar, la italiana ha enfatizado que su objetivo familiar pasa por fijar su residencia en Madrid de manera permanente.

En relación con su vínculo sentimental tras la reconciliación con el actual jugador del Leganés, Campello se ha mostrado favorable a ratificar su compromiso mediante una nueva boda. «La verdad es que sí, me gustaría hacerlo», ha contestado al ser preguntada por la posibilidad de renovar sus votos. No obstante, ha especificado que el formato del acontecimiento distará de convocatorias pasadas: «Con muchísima menos gente. Solo los cercanos que nos han estado apoyando en estos últimos años. Y sí, algo muy íntimo con nuestros niños», detallando el papel central que adoptarán sus cuatro hijos en el hipotético enlace.

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La empresaria no ha dudado en reafirmar el lugar que ocupa el deportista en su trayectoria vital, valorando la madurez del vínculo tras superar periodos de distanciamiento. «La verdad es que sí, hombre. Padre de mis cuatro hijos. Hay rachas buenas, rachas malas, como en todos los matrimonios. Pero lo importante es que sigamos eligiéndonos siempre», ha reflexionado, subrayando la voluntad mutua de preservar la unidad familiar y dar continuidad a su historia de amor.

Este asentamiento en la capital coincide con el arranque del nuevo reto profesional de Álvaro Morata en las filas del CD Leganés, una incorporación deportiva que ha sido acogida de forma positiva por todo su entorno. Campello ha mostrado su satisfacción con la llegada al club madrileño y con la recepción brindada por la entidad, destacando los factores que convierten a Madrid en su emplazamiento ideal: «La comida, la gente, el tiempo, la calidad de vida, el colegio de los niños… Todo», ha finalizado.