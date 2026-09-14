Antena 3 emite el capítulo 647 de Sueños de libertad el lunes 14 de septiembre de 2026 a las 15:45; en Ceuta la cadena está disponible por TDT.

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Según el avance de prensa, el episodio centra el conflicto en la familia De la Reina, dividida por la guerra contra Gabriel. Damián se humilla ante Gabriel con un objetivo claro: recuperar la producción de los perfumes clásicos.

En paralelo, la trama contrapone la ilusión por la inminente boda de Andrés y Valentina y el deterioro emocional de Begoña, que confirma que perderá para siempre al amor de su vida. El avance sitúa además a Beatriz como testigo de la melancolía de la enfermera cuando esta confiesa sus sentimientos a Julia.

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El capítulo refuerza dos ejes narrativos: la fractura dentro de los De la Reina y la convergencia entre amor, trabajo y consecuencias en decisiones que afectan a la trama. El avance indica que, entre los capítulos 647 y 651, se activan tramas relevantes vinculadas a Beatriz, Fina y Tasio, por lo que lo visto hoy puede tener continuidad inmediata.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3.

Horario habitual: 15:45.

Día: lunes, 14 de septiembre de 2026.

La emisión de este capítulo 647 permitirá a los espectadores de Ceuta seguir el pulso entre los personajes y el avance de las decisiones familiares en la trama ambientada en Toledo en los años 50. (Fuente: avance de prensa semanal de Sueños de libertad para los capítulos 647 a 651, del 14 al 18 de septiembre de 2026.)

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