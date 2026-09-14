Lunes 14 de septiembre de 2026: esta guía condensa la oferta de prime time y propone una forma rápida de decidir desde Ceuta.

Lee tambien: Sueños de libertad: avance del capítulo de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

Empieza por elegir el tipo de programa que prefieres: informativo, concurso/entretenimiento, deporte o cine. Con esa decisión principal y una alternativa ya seleccionada reduces el tiempo de zapping y mantienes la cena y los planes sin interrupciones.

La noche se estructura en tres tramos: inicio (20:00–21:30), bloque central (21:30–23:00) y cierre cinematográfico o de entretenimiento (desde las 23:00). En Ceuta, donde los horarios familiares y laborales condiconan la noche, esta división ayuda a programar la velada sin sorpresas.

Lee tambien: Valle Salvaje: avance del capítulo de hoy, lunes 14 de septiembre de 2026

La 1

Opción de equilibrio: informativos y deporte antes de una serie y un cierre ligero de cocina.

20:25 Aqui la tierra

20:55 Telediario 2

21:40 Teledeporte 2

21:45 La revuelta

23:00 Masterchef celebrity legends

Imprescindibles: Telediario 2 (20:55) si buscas contexto local y nacional; La revuelta (21:45) para ficción en prime time; y Masterchef celebrity legends (23:00) como cierre ligero. Teledeporte 2 (21:40) encaja si prefieres información deportiva.

La 2

Concursos en primera parte y cine clásico para el cierre.

20:35 Trivial Pursuit

21:25 Cifras y letras

21:55 Cifras y letras

22:30 James Stewart protagoniza ‘Tierras lejanas’ en ‘Cine Clásico’

22:30 Tierras lejanas

Imprescindibles: Trivial Pursuit (20:35) para empezar jugando; Cifras y letras (21:25 y 21:55) si te interesan los formatos de conocimiento; y el bloque de ‘Cine Clásico’ con Tierras lejanas (22:30) para cerrar con película.

Antena 3

Comienza con concurso, pasa por información y remata con entretenimiento de estudio.

20:00 Pasapalabra

21:00 Antena 3 Noticias 2

21:30 Deportes 2

21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

21:45 El Hormiguero

23:00 En tierra lejana

Imprescindibles: Pasapalabra (20:00) como inicio de concurso; Antena 3 Noticias 2 (21:00) para la información de la noche; y El Hormiguero (21:45) si buscas un programa de entretenimiento en directo. En tierra lejana (23:00) sirve como continuación para quienes prefieran un cierre de programa.

Cuatro

Noticias y debate al principio; análisis en la franja central y cierre orientado a tecnología/investigación.

20:00 Noticias Cuatro 2

20:40 El desmarque de Cuatro

20:55 El tiempo

21:10 Horizonte

23:00 La tecnología de última generación llega a la nueva temporada de ‘En el punto de mira’

Imprescindibles: Noticias Cuatro 2 (20:00) para empezar con la actualidad; Horizonte (21:10) si buscas análisis; y el bloque de 23:00 con ‘En el punto de mira’ para cierre de investigación. El tiempo (20:55) es útil para consultas meteorológicas rápidas antes de decidir planes.

Telecinco

Entretenimiento en el arranque; informativos y programas con ritmo en prime time.

20:00 ¡Allá tú!

21:00 Informativos Telecinco 21:00

21:30 El desmarque Telecinco

21:40 El tiempo

21:50 First Dates

23:00 La isla de las tentaciones

Imprescindibles: Informativos Telecinco 21:00 (21:00) para entrar en la noche con noticias; First Dates (21:50) como entretenimiento fácil de seguir; y La isla de las tentaciones (23:00) si buscas un cierre con formato de telerrealidad. El tiempo (21:40) funciona como consulta rápida antes de decidir el resto de la noche.

laSexta

Del informativo al debate y al entretenimiento final con cine.

20:00 laSexta Noticias 20:00

21:00 laSexta Clave

21:20 laSexta Meteo

21:25 laSexta Deportes

21:30 El Intermedio

23:00 Tom Hanks protagoniza ‘Sully’

Imprescindibles: laSexta Noticias 20:00 (20:00) como arranque informativo; laSexta Clave (21:00) para contexto y debate; y El Intermedio (21:30) si prefieres un programa que mezcla actualidad y humor. Sully (23:00) cierra la noche con cine.

Cierre: una selección rápida para decidir desde Ceuta

Regla práctica: elige una opción de información (por ejemplo, Telediario 2 (20:55), Antena 3 Noticias 2 (21:00), Noticias Cuatro 2 (20:00) o laSexta Noticias 20:00 (20:00)), una de entretenimiento en prime time (El Hormiguero (21:45), First Dates (21:50) o El Intermedio (21:30)) y una de cierre (cine: Tierras lejanas (22:30) o Sully (23:00) según cadena).

Con esa estructura reduce el cambio continuo entre canales y mantienes la noche organizada, útil si en Ceuta tienes que ajustar horarios por cenas, visitas o desplazamientos.

Te puede interesar