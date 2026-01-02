Cuatro años después de que la erupción del volcán en La Palma concluyera, Héctor Izquierdo, comisionado para la reconstrucción de la isla, hace un balance de los avances en la recuperación económica y social del territorio. Según Izquierdo, uno de los objetivos clave es que la ciencia llegue a representar el 6% del Producto Interior Bruto (PIB) de La Palma.

“El objetivo es claro: queremos que la ciencia sea un motor económico de la isla, generando empleo y conocimiento que perduren en el tiempo”, señaló el comisionado.

Izquierdo también reflexionó sobre la relación de los palmeros con los volcanes, recordando que forman parte de la identidad de la isla. “Los volcanes forman parte de nuestra idiosincrasia, es una relación de amor-odio”, afirmó, reconociendo tanto los retos como las oportunidades que la actividad volcánica ha traído a la región.

Con la recuperación en marcha, la apuesta por la investigación científica se presenta como un pilar estratégico para garantizar un desarrollo sostenible y reforzar la economía local, apuntando hacia un futuro donde la ciencia y la innovación sean protagonistas en La Palma.