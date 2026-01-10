Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto de este sábado 10 de enero de 2026 y consulta si tu boleto tiene premio.

Este sábado 10 de enero se celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las loterías más populares y queridas en España por su bajo coste y la frecuencia de sus premios. Como cada noche a las 21:30h, el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado determinará la combinación de seis números que puede otorgar un importante bote al acertante de la primera categoría.

Sigue aquí la actualización en directo de los resultados:

Combinación ganadora de la Bonoloto hoy, 10 de enero

Números: XX – XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX – XX Complementario: XX

XX Reintegro: X

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Participar en la Bonoloto es sencillo y económico. Por solo 0,50 euros por apuesta (con un mínimo de 1 euro por boleto), el jugador debe seleccionar seis números de una tabla que va del 1 al 49.

Existen dos modalidades de juego:

Diaria: Para participar únicamente en el sorteo de hoy.

Para participar únicamente en el sorteo de hoy. Semanal: Para participar en todos los sorteos restantes de la semana en curso.

Reparto de premios

El 55% de la recaudación de la Bonoloto se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente forma según las categorías de acierto:

1ª Categoría: 6 aciertos.

6 aciertos. 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

5 aciertos + el número complementario. 3ª Categoría: 5 aciertos.

5 aciertos. 4ª Categoría: 4 aciertos.

4 aciertos. 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 €).

3 aciertos (premio fijo de 4 €). Reintegro: Si el número asignado a tu boleto coincide con la bola del reintegro, se te devuelve el importe de la apuesta.

Recuerda que los premios de Loterías y Apuestas del Estado que superen los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20% por parte de Hacienda.