La suerte vuelve a ponerse en juego este sábado 10 de enero de 2026 con el sorteo de La Primitiva. Millones de españoles esperan con ilusión el resultado de una de las loterías más emblemáticas del país, que hoy vuelve a ofrecer un bote acumulado que podría cambiar la vida de cualquier afortunado.

El sorteo se celebra a las 21:40h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Comprueba la combinación ganadora de La Primitiva de este 10 de enero y consulta si hay algún acertante del bote millonario:

Números: XX – XX – XX – XX – XX – XX

XX – XX – XX – XX – XX – XX Complementario: XX

XX Reintegro: X

X Joker: XXXXXXX

¿Cómo jugar a La Primitiva?

Para participar en La Primitiva se deben elegir seis números diferentes entre el 1 y el 49. El precio de cada apuesta es de 1 euro. Existen dos tipos de juego:

Apuesta sencilla: Puedes jugar desde una hasta ocho apuestas en un mismo boleto.

Puedes jugar desde una hasta ocho apuestas en un mismo boleto. Apuesta múltiple: Permite seleccionar más de seis números (hasta un máximo de 11), lo que aumenta las probabilidades de éxito pero también el coste de la apuesta.

Permite seleccionar más de seis números (hasta un máximo de 11), lo que aumenta las probabilidades de éxito pero también el coste de la apuesta. Joker: Por 1 euro más, se puede jugar al Joker, un código de siete cifras asignado aleatoriamente que permite ganar hasta un millón de euros adicionales.

Categorías de premios

Para llevarse el bote de La Primitiva (Categoría Especial), es necesario acertar los seis números de la combinación ganadora más el reintegro. El resto de categorías se dividen así:

1ª Categoría: 6 aciertos.

6 aciertos. 2ª Categoría: 5 aciertos + complementario.

5 aciertos + complementario. 3ª Categoría: 5 aciertos.

5 aciertos. 4ª Categoría: 4 aciertos.

4 aciertos. 5ª Categoría: 3 aciertos (premio fijo de 8 €).

3 aciertos (premio fijo de 8 €). Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (1 €).