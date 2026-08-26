El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha advertido hoy de la gravedad de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, la cual impide el retorno de los migrantes que acceden a la ciudad a nado.

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Durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, el presidente ha señalado que la situación actual mantiene desbordados los recursos de acogida de la ciudad. En este contexto, ha planteado que se valore la creación de un mando único, dotado de las capacidades necesarias para coordinar y dirigir la respuesta de las distintas administraciones.

Vivas ha explicado que la reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre la Ley de Extranjería ha supuesto un «cambio de escenario» que dificulta la gestión de la presión migratoria en Ceuta, ya que impide la aplicación del rechazo en frontera a las personas que acceden irregularmente por vía marítima. Ante esta situación, ha defendido la necesidad de adoptar medidas excepcionales que permitan gestionar una crisis que podría asemejarse a la de mayo de 2021 si continúa el actual ritmo de llegadas.

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