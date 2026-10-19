Anytime Fitness, la cadena líder mundial del fitness, continúa con su expansión en España al inaugurar dos nuevos clubes: Anytime Fitness Figueres, en Girona, y Anytime Fitness Can Llong, en Sabadell (Barcelona). Con estas aperturas, la red alcanza 56 clubes operativos en el país.

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Ambos proyectos son gestionados por franquiciados que ya operan otros clubes de la marca, destacando la confianza en el modelo de negocio. Según Tim Devereaux, director general de Anytime Fitness Iberia, esto refleja la confianza en la marca y las oportunidades que proporciona la red.

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Anytime Fitness Figueres, con 700 metros cuadrados, abre 24 horas al día y ofrece equipamiento de última generación, incluyendo áreas de cardio y fuerza. La apertura ha requerido una inversión de aproximadamente 800.000 euros. El nuevo club es dirigido por Josep Turón, anteriormente club manager de Anytime Fitness Santa Susanna.

En Sabadell, Anytime Fitness Can Llong, con 500 metros cuadrados de superficie, también opera 24 horas al día y está situado en una zona de crecimiento de la ciudad. Este club generará entre seis y ocho puestos de trabajo iniciales y cuenta con tecnología moderna en sus áreas de entrenamiento.

Ambos clubes se suman al Smart Coaching Ecosystem de Anytime Fitness, proporcionando a los socios un acompañamiento personalizado en sus planes de entrenamiento y acceso a una app que facilita el seguimiento de su progreso y comunicación con coaches. La compañía tiene como objetivo alcanzar 60 clubes en España antes de fin de 2026.