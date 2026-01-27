El número uno del mundo busca romper su techo en Melbourne Park ante el ídolo local, en un duelo que supone su gran prueba de fuego en el torneo tras no haber cedido un solo set.

Carlos Alcaraz se enfrenta este martes, 27 de enero, a Alex de Miñaur en los cuartos de final del Open de Australia 2026. El tenista murciano, actual número uno del ranking ATP, llega a esta cita en un estado de forma excepcional tras un camino inmaculado en el primer Grand Slam de la temporada. Alcaraz ha superado con solvencia a Adam Walton, Yannick Hanfmann y Corentin Moutet, firmando en octavos de final su actuación más brillante hasta la fecha al derrotar al estadounidense Tommy Paul por 7-6, 6-4 y 7-5.

El encuentro de hoy no es un partido más para el jugador español. Melbourne Park es el único de los cuatro grandes escenarios del tenis mundial que todavía se le resiste y donde nunca ha logrado superar la barrera de los cuartos de final. Con el torneo marcado en rojo en su calendario, Alcaraz afronta este reto con una novedad significativa en su palco: la ausencia de Juan Carlos Ferrero. Bajo la dirección técnica de Samuel López, el español busca dar un paso definitivo hacia su primer título en tierras australianas.

Horario y dónde ver el Alcaraz – De Miñaur

El duelo entre Carlos Alcaraz y el australiano Alex de Miñaur, sexto cabeza de serie y del ranking mundial, se disputará este martes en la pista central de Melbourne Park. El inicio del encuentro está previsto para las 11:00 horas (horario peninsular español). El balance histórico entre ambos es contundente a favor del murciano, con un 5-0 que le otorga el papel de favorito, aunque el factor ambiental y el gran nivel del tenista local exigirán la mejor versión del número uno.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo a través de diversas plataformas. En televisión, el encuentro será emitido por Movistar Plus+ a través del canal M+ Deportes 2 (dial 64). Asimismo, la señal estará disponible en los canales Eurosport 1 y Eurosport 4K. Para aquellos que prefieran la emisión en línea, el partido se podrá ver mediante las aplicaciones de HBO Max y DAZN.