El conjunto blanco visita el Adidas Arena en la jornada 25 de la competición europea con el objetivo de sumar una victoria clave ante el equipo parisino.

El Real Madrid afronta este martes 27 de enero un nuevo compromiso en la Euroliga 2025-26. Los hombres dirigidos por Sergio Scariolo se miden al París Basketball en el Adidas Arena, en un duelo correspondiente a la vigesimoquinta jornada de la fase regular. Tras su reciente victoria ante el AS Mónaco por 90-78, el equipo madrileño busca mantener su inercia positiva a domicilio frente a un rival que, aunque se sitúa en la zona baja de la tabla con un balance de 7-16, destaca por un estilo de juego dinámico y desordenado que ya ha puesto en dificultades a los grandes de Europa.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el París Basketball y el Real Madrid comenzará a las 21:00 horas. La expedición madridista viaja a la capital francesa consciente de la importancia de no ceder ante un equipo que trata de imponer el caos táctico. El partido se podrá seguir en directo en España a través de la plataforma Movistar+, concretamente en el canal Movistar+ Deportes (dial 63), donde se ofrecerá la narración y los comentarios habituales de la competición.

El choque representa una oportunidad fundamental para que el Real Madrid consolide su posición en los puestos de privilegio de la clasificación, enfrentándose a un París Basketball que llega tras caer derrotado ante el Valencia Basket por 98-84 en la jornada anterior. La sobriedad defensiva y el control del ritmo de juego serán los pilares sobre los que el conjunto blanco intentará cimentar su triunfo en territorio francés.