El conjunto ‘taronja’ ejerce como local en el pabellón Roig Arena ante un cuadro verdinegro liderado por Ricky Rubio, en el primer encuentro de una eliminatoria al mejor de cinco partidos

Valencia Basket y Asisa Joventut de Badalona inauguran este miércoles, 10 de junio, las semifinales de las eliminatorias por el título de la Liga Endesa de baloncesto. El encuentro, que se celebra en el pabellón Roig Arena a partir de las 20:00 horas, mide las fuerzas de dos conjuntos que acceden a esta ronda tras superar sus respectivos cruces de cuartos de final y que buscan encadenar su tercer triunfo consecutivo en este playoff. El canal DAZN Baloncesto será el encargado de retransmitir en directo por televisión este primer compromiso de la serie.

El equipo dirigido por Pedro Martínez asume el papel de favorito en este primer envite de las semifinales, una condición que intentará hacer valer ante su afición en el pabellón Roig Arena. El Valencia Basket llega a este encuentro tras superar por la vía rápida al Surne Bilbao Basket con un balance de 2-0 en la ronda anterior, gracias a las victorias obtenidas por marcadores de 83-80 y 71-88. El conjunto valenciano finalizó la fase regular de la competición en la segunda posición de la clasificación, acumulando un registro de 25 victorias y 9 derrotas.

Tras la eliminación del Real Madrid Basket, que concluyó como líder la fase regular, el Valencia Basket se ha convertido en el único de los cuatro cabezas de serie iniciales que continúa en liza en el playoff. Esta circunstancia otorga a la entidad ‘taronja’ la ventaja del factor cancha a su favor en todas las eliminatorias que deba afrontar a partir de este momento. Debido al formato de estas semifinales, estipuladas al mejor de cinco partidos, el equipo local dispondrá de la oportunidad de disputar los dos primeros choques al calor de sus seguidores.

Por su parte, el Joventut de Badalona se presenta en la capital del Turia después de eliminar al Baskonia en una serie que requirió llegar al tercer compromiso definitivo. En dicho encuentro, disputado en el Fernando Buesa Arena, el conjunto badalonés selló su clasificación para las semifinales del playoff al vencer por 88-96, amparado en una destacada actuación de Ricky Rubio. El base internacional aportó 23 puntos y sumó un total de 28 créditos de valoración. Previamente, la escuadra catalana también se había impuesto en el segundo envite, celebrado en el pabellón Olímpico de Badalona, por un resultado de 82-63.

El vencedor de este cruce de semifinales entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona obtendrá el pase a la gran final de la Liga Endesa, donde se medirá contra el club que resulte ganador de la otra eliminatoria de semifinales que enfrenta al Barça Basket y a La Laguna Tenerife.

Para los aficionados que deseen seguir el desarrollo del encuentro en directo por televisión, el partido entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona se podrá ver a través del canal DAZN Baloncesto (M74 O126), integrado en la plataforma DAZN. El inicio del choque está fijado para este miércoles 10 de junio a las 20:00 horas.