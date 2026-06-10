El extremo caballa, auténtico símbolo de la cantera y de los ascensos históricos, se despide de la entidad blanca con una emotiva carta en sus redes sociales tras recibir la carta de libertad.

Ceuta — Jornada de luto deportivo en la ciudad autónoma. La AD Ceuta FC ha hecho oficial la salida de Aisar Ahmed, una noticia que ha caído como un auténtico ‘mazazo’ en el seno de la afición caballa. El futbolista, que se había consolidado como uno de los grandes ídolos locales y en el principal referente de la cantera sobre el césped, se marcha del club de su vida tras alcanzar un acuerdo para obtener la carta de libertad, a pesar de que aún le restaba un año más de contrato.

La marcha de Aisar supone el fin de una era. Junto al catalán Capa, el extremo era el único integrante del vestuario que permanecía en el club desde los barrizales de la Tercera RFEF, habiendo sido pieza fundamental en el meteórico crecimiento y en los sucesivos ascensos de la entidad en las últimas temporadas. Su entrega, su casta y sus cabalgadas por la banda del Murube le convirtieron en el ojito derecho de la grada y en uno de los hombres de máxima confianza del técnico José Juan Romero, firmando esta campaña como el tercer jugador con más minutos de la plantilla.

Un adiós desde el corazón

El futbolista ceutí ha querido despedirse de sus paisanos a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, evidenciando el peso de una decisión tan difícil:

«Hay momentos en la vida que uno sabe que llegarán, pero para los que nunca uno termina de estar preparado. Cuando era un niño soñaba con defender esta camiseta. Han sido unos años inolvidables», manifestaba el extremo en su escrito.

Sin desvelar explícitamente los motivos que han propiciado este adiós prematuro, Aisar ha querido mostrar su más sincero agradecimiento a sus compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva encabezada por Luhay Hamido y, de forma muy especial, a una afición que siempre lo vio como su «embajador» en el terreno de juego por su amor incondicional a los colores. El canterano recalcó el inmenso orgullo que ha supuesto para él «saber que estaba defendiendo el escudo de mi ciudad».

Rumbo al fútbol profesional

Con la carta de libertad bajo el brazo, todo apunta a que el talentoso atacante dará el salto definitivo al fútbol profesional al otro lado del Estrecho. Aunque su destino exacto se dará a conocer en los próximos días, la dirección deportiva ya trabaja en el difícil mercado estival para cubrir la enorme vacante —tanto en lo futbolístico como en lo anímico— que deja el extremo de la barriada del Príncipe. El Murube pierde a su pulmón, pero la huella de Aisar ya es imborrable en la historia moderna del Ceuta.