La falta de stock de pegatinas oficiales en los establecimientos físicos debido a la alta demanda ha provocado que distribuidores externos incrementen el coste de los sobres en los ‘marketplaces’ a través de precios dinámicos.

La jornada inaugural del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza este mismo jueves con el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica, ha venido acompañada de un fenómeno comercial inesperado en el mercado español. La tradicional venta de cromos oficiales de la compañía Panini ha desatado una demanda que ha superado las previsiones más optimistas, provocando el desabastecimiento generalizado en los puntos de venta físicos y un consiguiente encarecimiento de los productos en los canales de distribución digital.

En los últimos días, los usuarios que han acudido a diferentes comercios locales se han encontrado con respuestas negativas sistemáticas por parte de los responsables de los establecimientos, quienes confirman que el material se encuentra agotado por el momento y que, aunque existe el compromiso de recibir nuevas remesas de forma inminente, no es posible precisar una fecha exacta para la reposición de la mercancía.

Panini produce de forma ininterrumpida ante la falta de existencias

Esta situación de desabastecimiento global ha sido ratificada por la propia empresa italiana fabricante de las estampas. La dirección de la firma ha admitido públicamente haberse quedado sin existencias debido a un arranque de la campaña que califican de inédito por su intensidad. Lluís Torrent, director general de Panini en España, ha manifestado en declaraciones a eldiario.es que el proceso de distribución nunca había comenzado con estas magnitudes, señalando de manera específica el comportamiento de los mercados en España y Portugal.

El directivo de la multinacional ha contrastado este escenario con el de países como Brasil, donde la alta demanda es una constante histórica, y ha revelado que en la actualidad la organización se ha visto obligada a mantener sus centros de producción operativos durante las 24 horas del día para intentar paliar la falta de producto en el mercado, reconociendo de forma explícita que no esperaban una respuesta de tales dimensiones por parte del público.

Incremento de los costes en los canales digitales

La consecuencia directa de la actual carestía de las pegatinas oficiales en los canales tradicionales ha sido el traslado del interés de los consumidores hacia internet, donde el coste de adquisición se ha situado notablemente por encima del precio de venta al público fijado de forma oficial por Panini para los comercios físicos. Para la presente edición del torneo, la compañía italiana estableció una tarifa de 1,50 euros por cada sobre individual, el cual alberga en su interior un total de siete estampas. Dicha cifra contrasta con los parámetros del Mundial celebrado en el año 2022, edición en la que cada sobre contenía cinco cromos y se comercializaba a un precio de un euro.

Tomando como referencia la tasa oficial estipulada para el canal físico, el lote compuesto por 50 sobres debería alcanzar un precio de venta de 75 euros, mientras que el paquete que incluye 100 sobres tendría que comercializarse por un valor de 150 euros. Sin embargo, según una consulta realizada por 20minutos en diversos portales de comercio electrónico y marketplaces, los precios actuales en la red se sitúan por encima de los 90 euros en el caso del paquete de 50 unidades, y llegan a rebasar los 165 euros cuando se trata del suministro de 100 sobres.

Detrás de este incremento sustancial de los precios en el entorno digital se encuentra la implementación de los denominados precios dinámicos. Este sistema de fijación tarifaria modifica de manera automática y en tiempo real el coste final de los artículos en intervalos de pocos minutos, adaptándolo de forma constante para maximizar los rendimientos económicos basándose estrictamente en las fluctuaciones entre la oferta disponible y la demanda de los usuarios. Las organizaciones que están ejecutando estas estrategias de precios variables y aprovechando la coyuntura del mercado son distribuidores externos totalmente ajenos a la estructura corporativa de la corporación italiana Panini.