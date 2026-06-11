El conjunto azulgrana, dirigido por Xavi Pascual, busca sumar el segundo triunfo de la eliminatoria de semifinales en el Palau Blaugrana ante un cuadro canario mermado por las lesiones tras el contundente resultado del primer enfrentamiento.

El Palau Blaugrana acoge este jueves el segundo enfrentamiento de las semifinales del playoff de la Liga Endesa de baloncesto entre el Barça Basket y La Laguna Tenerife. El equipo catalán afronta este compromiso con la intención de consolidar su ventaja en una eliminatoria que se disputa al mejor de cinco partidos, mientras que el conjunto tinerfeño asume el reto de reaccionar a domicilio para igualar la serie y mantener vivas sus opciones de acceder a la gran final del campeonato doméstico.

El Barça Basket busca encarrilar la eliminatoria en el Palau

El equipo entrenado por Xavi Pascual llega a esta cita reforzado tras haber superado en el primer partido con claridad al conjunto canario, firmando un marcador final de 100-67. Con este precedente, la escuadra azulgrana intentará volver a repetir triunfo ante sus aficionados para colocar el 2-0 en el balance global. Esta situación se produce en un contexto de crecimiento para el Barça Basket, que ya superó en los cuartos de final al UCAM Murcia en una serie donde asaltó de forma contundente la cancha murciana en el primer choque (68-91), cedió posteriormente en el Palau Blaugrana (87-90) y terminó sentenciando de nuevo a domicilio con autoridad (76-100).

En el plano individual, el juego ofensivo del Barça Basket en el inicio de estas semifinales estuvo liderado por Darío Brizuela, quien sumó 18 puntos para erigirse como el máximo anotador del bloque. Junto a él destacaron las aportaciones de Tornike Shengelia con 14 puntos, Nicolás Laprovittola con 12 puntos y Joel Parra con 11 puntos, configurando una actuación coral que permitió sumar el primer triunfo como local en esta fase de la competición. Para el Barça Basket, el playoff de la Liga Endesa representa la oportunidad de salvar la temporada tras haber quedado apeado de la Euroliga en la instancia del Play-In al caer frente al AS Mónaco Basket. Asimismo, la coyuntura del club viene marcada por el anuncio de Xavi Pascual, quien dejará el banquillo al término del curso actual, lo que otorga una relevancia especial a esta última opción de pelear por el título.

La Laguna Tenerife persigue una nueva sorpresa pese a las bajas

Por su parte, La Laguna Tenerife afronta el encuentro con la necesidad de revertir la imagen ofrecida en el choque inaugural de la serie, donde se quedó en apenas 67 puntos anotados, con Kevin Yebo como principal referente ofensivo al firmar 16 puntos. El conjunto insular acusa en esta fase del curso problemas en su juego interior derivados de las ausencias por lesión de dos de sus piezas clave, Giorgi Shermadini y Bruno Fitipaldo.

A pesar de las dificultades físicas y del resultado adverso del primer partido, la escuadra canaria ya sabe lo que es romper los pronósticos en las eliminatorias por el título. En la ronda de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa, el equipo dio el campanazo al eliminar al Real Madrid Basket de Sergio Scariolo, un logro que pretenden emular en estas semifinales ante el Barça Basket para volver a dejar fuera de la carrera a uno de los grandes proyectos del baloncesto nacional.

Horario del segundo partido entre el Barça Basket y La Laguna Tenerife

El segundo partido de las semifinales del playoff de la Liga Endesa entre el Barça Basket y La Laguna Tenerife se disputa este jueves 11 de junio. El balón echará a rodar a las 20:00 horas en el Palau Blaugrana, escenario donde se determinará si la eliminatoria viaja hacia las Islas Canarias con una ventaja de dos victorias para los locales o con un empate en el marcador global.

Dónde ver por televisión el Barça Basket contra La Laguna Tenerife

El encuentro correspondiente a las eliminatorias de la Liga Endesa se podrá seguir en directo a través de la televisión en España mediante distintas opciones de retransmisión. La plataforma DAZN emitirá el partido por medio de su canal especializado DAZN Baloncesto (dial M74 y O126). Del mismo modo, los aficionados al baloncesto podrán sintonizar el choque en el canal Movistar Plus+ (dial M7) de la plataforma Movistar Plus+.