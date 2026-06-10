El conjunto blanquiazul defiende en el estadio La Rosaleda el 0-1 de la ida frente al cuadro insular, en el encuentro definitivo por una plaza en la final de la promoción de LaLiga Hypermotion

Málaga y Las Palmas disputan este miércoles, 10 de junio de 2026, el partido de vuelta correspondiente a la eliminatoria de promoción y ascenso a Primera División. El encuentro, que se celebra en el estadio La Rosaleda a partir de las 21:00 horas, determinará qué equipo accede a la final del playoff de LaLiga Hypermotion. El conjunto local afronta la cita con la ventaja del 0-1 conseguido el pasado domingo en el Estadio de Gran Canaria, mientras que la escuadra amarilla busca revertir el resultado en un escenario donde en su última visita cayó derrotada por 2-0. La retransmisión en directo por televisión se podrá seguir a través de diversas plataformas autorizadas.

El Málaga Club de Fútbol recibe en su estadio a la Unión Deportiva Las Palmas en el compromiso definitivo de esta eliminatoria de ascenso. La plantilla andaluza asume el partido de vuelta con el colchón que le otorga el resultado de 0-1 obtenido en el encuentro de ida del pasado domingo. Pese a contar con esta renta a su favor, el cuadro blanquiazul afronta el choque sin confianzas ante la posibilidad de una reacción de los visitantes.

Los criterios de desempate de la competición otorgan un valor estratégico a la clasificación de la Liga regular. En el caso de que el equipo insular consiga igualar la eliminatoria al término del tiempo reglamentario, el partido se dirigirá de forma obligatoria a la prórroga. Si una vez concluidos los minutos del añadido el marcador global no experimenta modificaciones, el Málaga obtendrá el pase a la final por haber finalizado la temporada en una mejor posición que su rival en la tabla. El conjunto malagueño concluyó el campeonato regular en la cuarta plaza, mientras que el bloque amarillo terminó en la quinta posición.

Por su parte, el equipo dirigido por Luis García viaja con la obligación de remontar el resultado adverso en un feudo que le fue esquivo en sus antecedentes más recientes, dado que la última visita de los amarillos a La Rosaleda concluyó con un marcador favorable de 2-0 para el bando local.

El encuentro de vuelta del playoff de ascenso a Primera División entre el Málaga y Las Palmas se disputará este miércoles 10 de junio de 2026 a las 21:00 horas. Para los aficionados que deseen seguir el desarrollo del enfrentamiento en directo, la cobertura televisiva estará disponible a través de los canales LALIGA TV Hypermotion (M56 O120), DAZN, Orange Fútbol 2 (108) y LaLiga TV M2.