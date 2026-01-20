Carlos Alcaraz continúa su andadura en el primer «Grande» de la temporada. Tras un sólido debut ante Adam Walton, el murciano se enfrenta este martes 20 de enero (madrugada del miércoles en España) al alemán Yannick Hanfmann en la segunda ronda del Open de Australia 2026.

Alcaraz llega con la confianza de mantener su récord impecable en estrenos de Grand Slam (20 de 20) y con el objetivo de seguir sumando ritmo competitivo en Melbourne Park tras un periodo de inactividad previo al torneo.

Horario: ¿A qué hora juega Carlos Alcaraz hoy?

El partido se disputa en la pista central, la Rod Laver Arena, en el segundo turno de la sesión diurna.

• Hora en España: No antes de las 04:00 horas de la madrugada (del martes al miércoles 21 de enero).

• Orden de juego: Saltará a la pista justo después del partido entre Aryna Sabalenka y Zhoxuan Bai, que abre la jornada a las 02:00 AM (hora española).

Televisión: ¿Dónde ver el Alcaraz – Hanfmann en directo?

Para seguir el encuentro de segunda ronda online y por TV en España, las opciones son las siguientes:

• Canal TV: Eurosport 1 (disponible en Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y otras plataformas).

• Streaming: A través de la aplicación de Eurosport (antigua Max/Discovery+).

• Seguimiento online: En directo a través de las principales webs deportivas como La Razón o Marca.

Las claves del partido

1. Precedentes favorables: El historial sonríe al español. Se han enfrentado una vez en el circuito ATP (Pekín 2023) con victoria para «Carlitos» por 6-4 y 6-3. También existe un precedente en el Challenger de Sevilla 2019, donde un Alcaraz de solo 16 años ya logró vencer al germano.

2. El rival: Yannick Hanfmann, de 34 años y actual número 102 del mundo, llega tras una dura batalla en cuatro sets ante Zachary Svajda. El alemán nunca ha superado una segunda ronda de Grand Slam.

3. Davidovich también juega: Casi a la misma hora que Alcaraz, el malagueño Alejandro Davidovich buscará el pase a tercera ronda en la Pista 4 frente al gigante estadounidense Reilly Opelka (2,11 metros).