El Carlos Tartiere mide la urgencia del colista frente a un ‘Submarino Amarillo’ que busca consolidar su plaza de Champions League

El Carlos Tartiere se convierte este jueves, 23 de abril, en el escenario de un duelo de contrastes absolutos en la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El Real Oviedo, actual colista de la categoría, recibe a un Villarreal CF que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada instalado en la tercera posición. Mientras los asturianos agotan sus opciones de permanencia tras sus recientes choques ante Elche y Celta, el conjunto castellonense llega con la intención de dar un paso definitivo hacia la máxima competición europea tras medirse a rivales de la talla del Athletic Club.

Horario y dónde ver el Real Oviedo – Villarreal por televisión

El encuentro entre el conjunto carbayón y el equipo ‘groguet’ cerrará la jornada de este jueves. Los detalles para seguir el choque en directo son los siguientes:

• Hora: 21:30 horas.

• Canales de TV: DAZN España y DAZN LaLiga 2.

• Establecimientos públicos: LaLiga TV Bar.

La plataforma DAZN ofrecerá la cobertura íntegra del partido, permitiendo su visualización tanto en dispositivos móviles como en televisiones inteligentes a través de su aplicación oficial.

El Real Oviedo, ante una final por la supervivencia

La situación del Real Oviedo es crítica. El equipo ocupa la 20ª posición con 27 puntos, fruto de seis victorias, nueve empates y 16 derrotas. Con un balance de 24 goles a favor y 48 en contra, los azules necesitan convertir su estadio en un fortín en este tramo final. Hasta la fecha, el registro en el Carlos Tartiere es de cuatro triunfos, cinco empates y seis derrotas.

Un resultado positivo hoy es vital, no solo por la clasificación, sino para afrontar con moral los próximos e inmediatos compromisos ante el Real Betis y el Getafe. La lucha por evitar el descenso no permite más concesiones al equipo asturiano.

Un Villarreal lanzado hacia la Champions

En el polo opuesto se encuentra el Villarreal. El ‘Submarino Amarillo’ es el tercer clasificado con 61 puntos, consolidándose como la gran alternativa a los dos primeros puestos. Sus estadísticas asustan: 19 victorias y 56 goles a favor avalan su potencial ofensivo. Como visitante, el cuadro de La Plana ha logrado puntuar en más del 60% de sus salidas, con siete victorias y tres empates.

Tras sus últimos encuentros contra Celta y Athletic, el equipo busca tres puntos que le otorguen tranquilidad antes de encarar sus próximos duelos frente a Levante y Mallorca. La solidez defensiva y la eficacia goleadora serán sus principales bazas para asaltar el feudo ovetense.