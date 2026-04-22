La Real Sociedad no pudo romper la resistencia del Getafe y acabó cayendo por 0-1 en un partido de LaLiga marcado por el carácter, las interrupciones y una falta de oxígeno ofensivo en el tramo final. El estadio se fue inquieto, con la sensación de que la ocasión estuvo cerca en varios momentos, pero el fútbol castigó la poca precisión. En el minuto 29, J. Gorrotxategi encontró el premio para los azulones y el marcador ya no se movió.

Más que un duelo de ataque continuado, el choque se pareció a una pelea por los espacios. La Real lo intentó con insistencia, buscando sorprender con la circulación y la presión tras pérdida, mientras que el Getafe gobernó el ritmo con disciplina defensiva y transiciones rápidas. El resultado, pese a la igualdad territorial en ciertos tramos, terminó dictándolo la eficiencia de los visitantes.

Goles y guion del partido

El partido arrancó con tensión desde el primer cuarto de hora. La Real, con el empuje del inicio, buscó adelantarse en el marcador y lo estuvo cerca de lograrlo.

Marcador: Real Sociedad 0-1 Getafe

14′ Real Sociedad: B. Méndez

Real Sociedad: 29′ Getafe: J. Gorrotxategi

Tras el tanto de J. Gorrotxategi, el Getafe supo atrincherarse sin encerrarse del todo. La Real apretó, sobre todo con acciones por fuera y centros al área, pero se topó con un bloque bien colocado y con una segunda jugada que no llegó con claridad. A partir de ahí, el partido se convirtió en una cuenta atrás para los locales: cada minuto exigía más riesgo, y cada riesgo dejaba más espacios para las contras.

Análisis breve: eficacia azulona y frustración txuri-urdin

La principal lectura del encuentro es la diferencia entre intención y resultado. La Real Sociedad tuvo fases de presión alta y continuidad en el ataque, pero le faltó precisión en la zona decisiva. El Getafe, en cambio, apareció con menos volumen ofensivo, aunque con mayor contundencia en el momento clave. El 0-1 no solo fue un gol: fue también un golpe emocional para un equipo que necesitaba adelantarse pronto para dominar la narrativa del partido.

Además, la gestión del tiempo por parte del Getafe resultó determinante. En lugar de perseguir el 0-2 con urgencia, administró el control de las disputas y cortó líneas de pase con ayudas constantes. La Real intentó romper con envíos, tiros lejanos y cambios de orientación, pero la defensa visitante se mantuvo firme. En el tramo final, el protagonismo fue para las llegadas de los locales, pero sin la chispa suficiente para igualar.

El 0-1 también deja una pregunta sobre el guion: cuando una Real que quiere competir el partido se ve obligada a empujar durante más de la mitad de la segunda parte, el desgaste pesa. Y aunque el estadio empujó, el balón no encontró el camino. En esa clase de partidos, un error o una falta de definición lo pagan caro: y el Getafe lo supo convertir.

Cierre

La Real Sociedad se queda con la sensación de haberlo intentado, pero el fútbol fue selectivo. El Getafe se llevó tres puntos por el gol de J. Gorrotxategi y sostuvo su plan hasta el final. Para los locales, toca revisar la eficacia y volver a encontrar esa velocidad ofensiva que permite transformar el dominio en ocasiones claras. Para los azulones, victoria vital en una noche exigente que refuerza la idea de que, en LaLiga, la solidez y el momento oportuno valen oro.