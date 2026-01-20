El Estadio de la Cerámica acoge hoy, martes 20 de enero de 2026, un duelo de sensaciones encontradas. El Villarreal CF, ya sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente fase, recibe a un Ajax de Ámsterdam que llega a Castellón con la soga al cuello pero con la calculadora en la mano.

Para los de Marcelino, el partido es una cuestión de honor: tras sumar solo un punto en seis jornadas, el objetivo es evitar que esta sea recordada como la peor campaña europea de su historia y brindar una alegría a su afición ante un histórico del continente.

Horario y dónde ver el Villarreal – Ajax hoy

Pese a no haber trascendencia clasificatoria para los locales, el choque mantiene el horario estelar de la máxima competición:

• Fecha: Martes, 20 de enero de 2026.

• Hora: 21:00 horas (hora peninsular española).

• Estadio: Estadio de la Cerámica (Vila-real).

• Televisión: En directo por Movistar Liga de Campeones 3 (Dial 62 de Movistar+ / 118 de Orange TV).

Las claves: Goles en Liga, sequía en Europa

Resulta paradójico el momento que vive el Villarreal. Mientras que en LaLiga el equipo fluye con referentes como Moleiro, Gerard Moreno o un renacido Mikautadze, en la Champions el «filo» parece haber desaparecido:

1. Balance demoledor: Los groguets arrastran 14 goles en contra y solo 4 a favor en esta fase liguera.

2. Ajax al límite: Los neerlandeses (34º en la tabla) vienen de ganar al Qarabag (2-4) y, si vencen hoy y en la última jornada ante el Olympiacos, podrían obrar el milagro de la clasificación.

3. Duelo de defensas: Ambos equipos han sufrido atrás (el Ajax ha encajado 18 goles). Se espera un partido abierto donde el Villarreal querrá demostrar que su puesto 35 en la clasificación no hace justicia a su plantilla.

Alineaciones probables

• Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Parejo, Comesaña; Nicolas Pépé, Tajon Buchanan, Gerard Moreno; Mikautadze.

• Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Brobbey y Godts.