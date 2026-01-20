La ciudad autónoma de Ceuta dispone en la jornada de hoy de varias farmacias de guardia para garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual.

En la zona Centro, la farmacia de guardia es Gabriel Arredondo Parra, que prestará servicio para atender las necesidades básicas de medicamentos y asesoramiento farmacéutico.

Por su parte, en el Campo Exterior, la farmacia que se encuentra de guardia es Puya C.B., facilitando el acceso a medicamentos a los vecinos de esta área de la ciudad.

Asimismo, Puya C.B. es la farmacia encargada del turno de noche, permaneciendo abierta durante toda la madrugada para atender posibles urgencias sanitarias que requieran atención farmacéutica inmediata.

Las farmacias de guardia desempeñan un papel fundamental en la atención sanitaria, especialmente ante situaciones imprevistas que requieren la dispensación urgente de medicamentos.