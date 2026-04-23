Vallecas acoge un duelo directo en la zona media-baja de la tabla entre dos equipos que buscan certificar la tranquilidad clasificatoria

El Estadio de Vallecas se viste de gala este jueves, 23 de abril, para albergar el encuentro entre el Rayo Vallecano y el RCD Espanyol, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Con el campeonato encarando su recta final, ambos conjuntos se citan en territorio madrileño con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones y distanciarse de forma definitiva de las complicaciones de la tabla. El conjunto vallecano, actualmente en la 16ª posición, recibe a un cuadro perico que llega situado en el 12º puesto.

Horario y canal de televisión: dónde ver el Rayo – Espanyol

El encuentro entre madrileños y catalanes está programado para hoy jueves a las 20:00 horas. Los aficionados que deseen seguir el choque en directo podrán hacerlo a través de los siguientes canales:

• M+ LaLiga TV: Disponible en la plataforma Movistar Plus+.

• LaLiga TV Bar: Canal destinado a establecimientos públicos y locales de hostelería.

La web oficial del diario ofrecerá asimismo un seguimiento detallado del encuentro, con los resultados y las estadísticas actualizadas al minuto.

El Rayo busca hacerse fuerte en casa

El equipo de la franja llega a esta cita tras haberse medido recientemente a la Real Sociedad y al Mallorca. Con un balance de 35 puntos en su casillero, el Rayo Vallecano ostenta un registro de ocho victorias, once empates y doce derrotas en lo que va de curso. Los locales han mostrado su mejor versión en Vallecas, donde han logrado cinco de sus ocho triunfos, sumando además ocho empates y tan solo dos derrotas ante su público.

Tras este enfrentamiento, el calendario no dará tregua a los vallecanos, que deberán afrontar compromisos exigentes frente al Getafe y el Girona FC. Por ello, lograr una victoria hoy ante el Espanyol se antoja fundamental para afrontar el tramo final con garantías.

El Espanyol, a consolidar su posición a domicilio

Por su parte, el RCD Espanyol aterriza en Madrid tras haber disputado sus últimos encuentros frente al Levante y el FC Barcelona. Los blanquiazules ocupan la 12ª plaza con 38 puntos, tres más que su rival de hoy, gracias a un balance de diez victorias y ocho empates. En el apartado goleador, los catalanes presentan una cifra de 37 tantos a favor, aunque han encajado 48 goles en contra.

Como visitante, el conjunto perico ha logrado cuatro victorias y cinco empates en lo que va de campeonato. El resultado de esta noche determinará su futuro inmediato en una tabla muy apretada antes de recibir al Real Madrid y visitar al Sevilla en las próximas jornadas.