El conjunto de Luis García Plaza visita el Ciutat de Valencia en una final por la permanencia marcada por el regreso de Carmona y Nianzou

El Sevilla FC afronta este jueves, 23 de abril, una de las citas más determinantes de su historia reciente. Enmarcado en la jornada 33ª de LaLiga EA Sports, el equipo de Nervión visita al Levante UD en el Ciutat de Valencia con la obligación de puntuar para alejarse definitivamente del fantasma del descenso. Tras la balsámica victoria ante el Atlético de Madrid, los hispalenses suman 34 puntos, cinco más que un cuadro granota que, con 29 unidades, ha reaccionado a tiempo para convertir Orriols en un auténtico fortín.

Horario y dónde ver el Levante – Sevilla por televisión

El encuentro entre el Levante UD y el Sevilla FC se disputará a las 19:00 horas en el estadio Ciutat de Valencia. Los aficionados podrán seguir el choque a través de las siguientes plataformas y canales:

• DAZN y DAZN LaLiga TV: Disponible en el dial 55 de Movistar y en abierto a través de su propia plataforma.

• Orange TV: A través del dial 113 (DAZN LaLiga).

• LaLiga TV Bar: Dial 300 de Movistar para establecimientos públicos.

Para aquellos que prefieran seguir el partido de forma online, la aplicación de DAZN permitirá el acceso vía streaming desde cualquier dispositivo móvil o televisión inteligente.

El Sevilla de García Plaza busca la confirmación

La llegada de Luis García Plaza al banquillo nervionense, tras la debacle ante el Valencia y las dudas en Oviedo, parece haber surtido efecto. El técnico madrileño dotó al equipo de una mayor solidez defensiva con el sistema de tres centrales contra el Atlético de Madrid, una idea que apunta a repetirse en tierras valencianas.

Para este duelo, el Sevilla recupera efectivos clave en la zaga como Carmona y Nianzou, quienes podrían entrar directamente en el once. Por el contrario, causan baja por problemas físicos Azpilicueta y Marcao. La atención también estará puesta en el rendimiento de Vargas, quien sigue buscando su mejor tono tras una larga lesión. Los sevillistas son conscientes de que la victoria es la única «bombona de oxígeno» válida ante un rival que ya logró imponerse en el Sánchez-Pizjuán durante la primera vuelta.

Un Levante en racha con amenaza juvenil

El conjunto granota llega a la cita en su mejor momento de la temporada. De los últimos seis encuentros, solo ha encajado una derrota (ante la Real Sociedad) y ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en su estadio tras batir a rivales directos como Alavés, Oviedo y Getafe.

La principal preocupación para la defensa sevillista será el joven Carlos Espí. El delantero, de apenas 20 años y 1,94 metros, se ha destapado como la gran revelación liguera con ocho tantos, habiendo anotado en cinco de las últimas siete jornadas. Además, el choque tendrá un tinte especial por la presencia de los exsevillistas Carlos Álvarez e Iván Romero en las filas de un Levante que no conoce la derrota en su campo desde hace más de dos meses. El técnico local no podrá contar, sin embargo, con Roger Brugué.