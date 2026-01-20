El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha abierto dos nuevas convocatorias para la incorporación de personal sanitario interino en Ceuta. En concreto, se trata de la contratación temporal de un especialista en Psiquiatría y de un médico de Familia, según informa El Faro de Ceuta.

La primera de las plazas está vinculada a la puesta en marcha de un programa específico de prevención del suicidio impulsado por la institución sanitaria. El profesional seleccionado se integrará en el área de salud mental y asumirá las labores contempladas dentro de esta estrategia, orientada a la detección, prevención y tratamiento de conductas suicidas.

Tal y como recogen los documentos oficiales, la convocatoria contempla una excepción en los requisitos de titulación. En caso de que no se presenten aspirantes con la especialidad en Psiquiatría, Ingesa podrá seleccionar a candidatos que acrediten experiencia profesional en este ámbito o que tengan el proceso de homologación del título en curso.

A esta convocatoria se suma una segunda interinidad para cubrir una plaza de médico de Familia en el centro de salud de El Tarajal. Las personas interesadas deberán presentar la solicitud junto con la documentación requerida en un plazo de veinte días naturales a partir de la publicación del anuncio.

Desde Ingesa explican que este tipo de contratos interinos suelen responder a tres causas principales: la sustitución por incapacidad temporal, la jubilación de profesionales de la plantilla orgánica o el desarrollo de programas de salud específicos, como ocurre en el caso del psiquiatra.

Las interinidades médicas han sido frecuentes en los últimos meses en la ciudad. Según recuerda El Faro de Ceuta, a comienzos de diciembre se adjudicaron dos plazas de Pediatría para los centros de salud de El Recinto y Otero. Anteriormente, en julio, se cubrió una vacante en Otero y, en septiembre de 2024, se convocaron tres plazas para el SUAP, El Tarajal y El Recinto. La necesidad de médicos de Familia también se ha mantenido a lo largo de 2025.

En cuanto a los requisitos generales, Ingesa exige a los aspirantes contar con nacionalidad española o de otro país de la Unión Europea, o bien disponer del derecho a la libre circulación conforme a los tratados ratificados por España. Además, los candidatos no deben haber sido objeto de sanciones disciplinarias en los últimos seis años, extremo que debe acreditarse mediante una declaración de responsabilidad.

El proceso de selección se basa en la evaluación de los méritos profesionales de cada aspirante, conforme al baremo establecido en la convocatoria oficial.