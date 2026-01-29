El número uno del mundo, que no ha cedido ni un solo set en todo el torneo, busca su primera final en Melbourne ante un Zverev que llega en racha. Te detallamos el horario definitivo y dónde seguirlo.

Carlos Alcaraz está a solo dos pasos de hacer historia. Tras pasar por encima de Álex de Miñaur en cuartos, el murciano se planta en las semifinales del Open de Australia 2026 con una estadística que asusta: pleno de victorias por 3-0. Bajo la tutela de Samuel López, «Carlitos» ha encontrado una solidez implacable en el único Grand Slam que aún no figura en sus vitrinas.

Sin embargo, el obstáculo para llegar a la final del domingo no es menor. Alexander Zverev, con quien mantiene un historial igualado (6-6 en enfrentamientos directos), llega con la confianza de haber recuperado su mejor tenis y con el deseo de vengar la derrota sufrida ante el español en Cincinnati el pasado año.

Horario definitivo: ¿Cuándo juega Alcaraz contra Zverev?

Tras la incertidumbre inicial, la organización ya ha fijado el orden de juego para las semifinales masculinas en la Rod Laver Arena. Toma nota porque tocará madrugar (o trasnochar):

• Fecha: Viernes, 30 de enero de 2026.

• Hora: 04:30 horas (horario peninsular español).

• Lugar: Pista Central (Rod Laver Arena), Melbourne Park.

El partido se disputará en el primer turno de la sesión diurna de semifinales masculinas, por lo que no habrá que esperar a que terminen encuentros previos para que arranque el duelo del murciano.

¿Dónde ver el Alcaraz – Zverev por TV y online?

En España, los derechos de retransmisión del Open de Australia pertenecen en exclusiva a Eurosport. Tienes varias opciones para no perderte ni un ace:

1. Televisión (Canales Lineales): A través de Eurosport 1, disponible en plataformas como Movistar Plus+ (dial 72), Vodafone TV, Orange TV y DAZN.

2. Streaming y Online: * Max: La plataforma de streaming ofrece toda la cobertura de Eurosport sin publicidad y con opción de elegir pista.

• Movistar+: A través de su aplicación para dispositivos móviles o Smart TV si tienes contratado el paquete correspondiente.

• Eurosport App: Para seguir el minuto a minuto y las estadísticas en tiempo real desde cualquier lugar.

El camino de Alcaraz hasta semis (Sin ceder un set)

• 1ª Ronda: vs Adam Walton (6-3, 7-6, 6-2)

• 2ª Ronda: vs Yannick Hanfmann (7-6, 6-3, 6-2)

• 3ª Ronda: vs Corentin Moutet (6-2, 6-4, 6-1)

• Octavos: vs Tommy Paul (7-6, 6-4, 7-5)

• Cuartos: vs Álex de Miñaur (7-5, 6-2, 6-1)