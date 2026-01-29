El temporal Kristin continúa azotando la comunidad este jueves 29 de enero de 2026. Almería y Granada se encuentran en el ojo del huracán con avisos naranjas por vientos que podrían alcanzar los 100 km/h, mientras que Cádiz se prepara para lluvias torrenciales.

La borrasca Kristin se está mostrando implacable en su paso por el sur peninsular. Tras un miércoles de caos que obligó al desalojo de viviendas en Jaén y San Roque (Cádiz), y que incluso se cobró una víctima mortal en Torremolinos debido al temporal previo, este jueves la situación sigue siendo crítica en gran parte de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos numerosos avisos por viento, lluvia y fenómenos costeros que afectan a casi todas las provincias.

Alerta por Vientos: Riesgo extremo en el Este

El viento de componente oeste será el principal protagonista, con rachas que pondrán en peligro la seguridad en zonas de sierra y litoral.

• Almería (Alerta Naranja): Se esperan rachas de hasta 100 km/h en el Valle del Almanzora y Los Vélez. En la capital y el Poniente, el aviso es amarillo con rachas de 80 km/h.

• Granada (Alerta Naranja): Guadix y Baza registrarán vientos de hasta 90 km/h hasta media tarde. El litoral granadino también sufrirá el azote del mar con olas de hasta 5 metros.

• Resto de Andalucía: Jaén, Córdoba, Sevilla y Málaga permanecen en alerta amarilla por rachas de unos 70 km/h, especialmente durante la primera mitad del día.

Lluvias: Cádiz y Grazalema, bajo aviso naranja

Las precipitaciones no dan tregua, especialmente en las zonas montañosas y en la provincia de Cádiz, donde el terreno ya está saturado tras el paso de los frentes Joseph y Kristin.

• Cádiz (Alerta Naranja): La Sierra de Grazalema es el punto más crítico, con previsiones de hasta 80 l/m² en 12 horas.

• Jaén y Granada (Alerta Amarilla): Se esperan acumulaciones de hasta 70 l/m² en 12 horas en zonas como Cazorla, Segura, Alpujarras y Sierra Nevada.

• Córdoba, Sevilla y Málaga: Mantienen avisos amarillos por lluvias moderadas que podrían dejar hasta 40 l/m² a lo largo del día.

Recomendación de seguridad: Se aconseja evitar los desplazamientos por carretera en las zonas con aviso naranja y alejarse de paseos marítimos, cornisas o zonas arboladas. El servicio de emergencias 112 recomienda extremar la precaución ante el riesgo de inundaciones en cuencas de ríos ya crecidos.

