Con el objetivo de garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual, la ciudad cuenta hoy con varias farmacias de guardia distribuidas por zonas, asegurando así el acceso a medicamentos y productos sanitarios durante toda la jornada.

Farmacias de Guardia Activas Hoy

Zona Centro

La farmacia Gabriel Arredondo Parra es la encargada de cubrir el servicio de guardia en la zona centro de la ciudad durante el turno diurno, atendiendo a los usuarios que requieran asistencia farmacéutica a lo largo del día.

Campo Exterior

En la zona del Campo Exterior, la Farmacia Cruz Blasco permanece de guardia durante el turno diurno, ofreciendo servicio a los vecinos de esta área y alrededores.

Turno de Noche

Para el horario nocturno, la farmacia Puya C.B. será la responsable de prestar atención farmacéutica durante toda la noche, garantizando el suministro de medicamentos ante cualquier urgencia.

Servicio Esencial para la Ciudadanía

El sistema de farmacias de guardia en Ceuta permite asegurar una cobertura sanitaria continuada, especialmente en situaciones de urgencia o necesidad fuera del horario comercial. Este servicio resulta fundamental para mantener la atención sanitaria básica durante las 24 horas del día.

Se recomienda a los ciudadanos comprobar previamente el horario de atención antes de desplazarse, especialmente durante el turno nocturno.