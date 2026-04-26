WASHINGTON D.C. – Las autoridades federales han revelado nuevos y sorprendentes detalles sobre la identidad del hombre que puso en jaque la seguridad del presidente Donald Trump el pasado sábado. El detenido ha sido identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, quien hasta hace poco ejercía como maestro en el estado de California.

Perfil del sospechoso: de las aulas al asalto

Allen, residente de Torrance, una localidad al sur de Los Ángeles, no tenía antecedentes penales graves, lo que ha facilitado que su perfil pase desapercibido para las autoridades hasta el momento del ataque. Según fuentes de la investigación, Allen trabajaba en el sector educativo, un dato que ha dejado consternada a su comunidad local.

El sospechoso viajó desde la costa oeste hasta la capital con un objetivo claro. En el momento de su detención en el sótano del hotel Washington Hilton, portaba un arsenal compuesto por:

Una escopeta de cañón recortado.

de cañón recortado. Una pistola semiautomática.

semiautomática. Varios cuchillos tácticos.

El registro en California

Mientras Allen permanece bajo custodia federal en Washington, agentes del FBI han procedido al registro de su vivienda en California. El propio presidente Trump confirmó en sus redes sociales que las fuerzas del orden se encuentran analizando sus pertenencias y dispositivos electrónicos para determinar si actuó bajo el influjo de alguna ideología específica o si padecía problemas de salud mental severos.

El rastro del «lobo solitario»

Aunque la investigación se encuentra en su fase inicial, la principal hipótesis sigue apuntando a que Allen actuó como un «lobo solitario». No se han encontrado indicios, por ahora, de que formara parte de una red organizada o de un grupo terrorista, aunque los investigadores están revisando minuciosamente su actividad reciente en foros de internet y redes sociales.

Cargos y proceso judicial

Cole Tomas Allen se enfrenta a una serie de cargos federales de extrema gravedad, que incluyen:

Asalto a un oficial federal (por el agente del Servicio Secreto herido). Posesión y uso de armas de fuego en la comisión de un crimen de violencia. Intento de asalto contra una figura protegida por el Estado.

El detenido comparecerá ante un juez federal este lunes. Mientras tanto, el Servicio Secreto y el Departamento de Justicia trabajan a contrarreloj para esclarecer cómo un ciudadano sin historial delictivo previo pudo organizar un ataque de tal magnitud y aproximarse tanto al perímetro de seguridad del presidente.