WASHINGTON D.C. – Lo que debía ser una noche de gala se transformó en escenas de caos y miedo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de emergencia por el Servicio Secreto durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton, tras registrarse un tiroteo en las inmediaciones del evento.

El incidente

Alrededor de las 21:00 (hora local), mientras cientos de periodistas, celebridades y altos funcionarios estaban presentes, se escucharon varias detonaciones cerca de los puntos de control de seguridad. Agentes del Servicio Secreto irrumpieron con armas en mano y retiraron de inmediato al presidente Trump y a la primera dama del podio.

Los asistentes buscaron refugio bajo las mesas mientras las fuerzas de seguridad acordonaban el área. Otros altos cargos, incluido el vicepresidente J.D. Vance, también fueron evacuados hacia zonas seguras del hotel.

El sospechoso y las víctimas

Las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de California. Según los informes policiales, Allen portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. El atacante intentó traspasar el perímetro de seguridad del sótano del hotel antes de ser interceptado por los agentes.

En el enfrentamiento, un agente del Servicio Secreto resultó herido de bala. El presidente Trump confirmó posteriormente que el agente se encuentra estable y que el equipo de protección salvó su vida.

Declaraciones del Presidente

Horas después del suceso, un Trump ileso compareció ante los medios. El mandatario calificó al atacante como un «lobo solitario» y elogió la rápida intervención de su equipo de seguridad.

«Fue todo muy rápido, no hubo mucho tiempo para pensar. El Servicio Secreto hizo un trabajo fantástico», declaró el mandatario.

Reacciones y consecuencias

El evento fue suspendido definitivamente. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional han asumido la investigación para determinar los motivos exactos del ataque. Se espera que el sospechoso, quien ya se encuentra bajo custodia, sea procesado por cargos federales este lunes.