La FIFA estudia una nueva norma que podría cambiar de forma importante la planificación deportiva de los clubes. El organismo internacional ha aprobado iniciar un proceso de consulta para valorar la implantación de una regla que obligaría a los equipos a tener siempre sobre el terreno de juego al menos un futbolista formado en su cantera, perteneciente a las categorías Sub-20 o Sub-21.

La medida todavía no entrará en vigor, pero será analizada por el Consejo de la FIFA de cara a una posible aprobación en los próximos años. El objetivo es claro: potenciar el talento joven, proteger el trabajo de formación de los clubes y dar más protagonismo a los futbolistas surgidos de las categorías inferiores.

La nueva norma que quiere estudiar la FIFA

La propuesta aprobada por unanimidad abre la puerta a una obligación reglamentaria para todos los clubes: contar durante los partidos oficiales con al menos un jugador joven formado en la propia cantera.

De aprobarse, esta norma afectaría a torneos y competiciones oficiales, obligando a los entrenadores a modificar sus planes de partido y a los clubes a dar más valor a sus estructuras formativas.

Aunque muchos equipos ya apuestan de forma habitual por jugadores de sus categorías inferiores, la gran novedad estaría en convertir esa presencia en una obligación reglamentaria y no solo en una decisión deportiva.

Más protagonismo para los jóvenes talentos

Con esta iniciativa, la FIFA pretende que los clubes no solo inviertan en fichajes, sino también en la formación de futbolistas. La norma buscaría evitar que los jóvenes talentos queden bloqueados por plantillas muy amplias o por proyectos deportivos centrados exclusivamente en incorporaciones externas.

El impacto podría ser especialmente relevante en clubes con canteras potentes, que verían reforzado el valor de sus academias. También podría favorecer a jóvenes jugadores que actualmente encuentran dificultades para dar el salto al primer equipo.

Una medida que cambiaría los planes de los entrenadores

Si la FIFA termina aprobando esta norma, los entrenadores tendrían que adaptar sus alineaciones y sustituciones para garantizar que siempre haya un jugador de cantera Sub-20 o Sub-21 en el campo.

Esto podría afectar a la gestión de partidos, rotaciones, lesiones, expulsiones y cambios tácticos. También obligaría a los clubes a cuidar más la transición entre el fútbol base y el primer equipo, ya que contar con jóvenes preparados dejaría de ser una ventaja para convertirse en una necesidad competitiva.

La propuesta todavía no es definitiva

La medida aún se encuentra en fase de estudio. La FIFA ha aprobado iniciar el proceso de consulta, pero la propuesta deberá ser elevada de nuevo al Consejo del organismo antes de una posible aplicación.

Por tanto, no se trata de una regla inmediata, sino de una idea que podría entrar en vigor en el futuro si recibe el respaldo necesario. Aun así, el simple hecho de que se analice ya anticipa un cambio de enfoque en la política deportiva internacional.

Más financiación para las federaciones del Mundial

En la misma reunión, celebrada en Vancouver, la FIFA también abordó cuestiones económicas relacionadas con el próximo Mundial. El organismo ha aprobado aumentar la distribución financiera destinada a las federaciones participantes.

La cantidad pasará de los 620 millones previstos inicialmente a 768 millones, un incremento aproximado del 15%. Esta decisión llega después de que varias selecciones plantearan dudas sobre los costes asociados al torneo en un contexto de inflación y aumento de gastos logísticos.

Cambios reglamentarios para el Mundial

El próximo Mundial también traerá novedades importantes en materia disciplinaria y arbitral. La competición, que contará por primera vez con 48 selecciones y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, incorporará ajustes destinados a agilizar los partidos y reducir pérdidas de tiempo.

Entre las reformas más destacadas figura la ampliación del uso del VAR, que podría intervenir en nuevas situaciones. Una de las principales novedades será la posibilidad de revisar segundas tarjetas amarillas manifiestamente erróneas cuando supongan la expulsión de un jugador.

Hasta ahora, el VAR no podía actuar sobre amonestaciones, lo que generaba polémica en jugadas en las que una segunda tarjeta amarilla terminaba dejando a un equipo con diez futbolistas.

Las tarjetas amarillas se limpiarán en fases clave

Otra de las medidas previstas para el Mundial será la anulación de las tarjetas amarillas al final de la fase de grupos y también al término de los cuartos de final. El objetivo es reducir el riesgo de que jugadores importantes se pierdan partidos decisivos por acumulación de amonestaciones.

Con esta decisión, la FIFA busca proteger el espectáculo en las rondas eliminatorias y evitar sanciones automáticas en fases especialmente sensibles del torneo.

La FIFA mira hacia un fútbol más joven y dinámico

La posible obligación de alinear futbolistas de cantera confirma la intención de la FIFA de impulsar un modelo de fútbol más orientado a la formación, la renovación generacional y el desarrollo del talento joven.

Si finalmente se aprueba, la norma podría transformar la forma en que los clubes planifican sus plantillas, gestionan sus academias y diseñan sus partidos. La cantera dejaría de ser solo una apuesta estratégica para convertirse en una pieza obligatoria del fútbol profesional.