El Ibex 35 afronta una nueva jornada de mercado con avances moderados y con la atención de los inversores puesta en varios frentes: la decisión de tipos de la Reserva Federal, la evolución del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, los resultados empresariales y el dato adelantado del IPC de abril en España.

La bolsa española logra mantenerse en terreno positivo, apoyada principalmente por el sector bancario, mientras el resto de plazas europeas cotiza con signo mixto. El mercado se mueve con cautela ante una agenda especialmente cargada, en la que también destacan las cuentas de grandes tecnológicas estadounidenses como Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet.

El Ibex 35 sube y se acerca a los 17.800 puntos

El Ibex 35 avanza alrededor de un 0,4% y se sitúa cerca de los 17.800 puntos, impulsado por el buen comportamiento de los bancos. Sabadell lidera las subidas del selectivo, seguido por valores como Bankinter y CaixaBank.

El sector financiero se beneficia de un escenario en el que las tensiones energéticas y el repunte del crudo pueden retrasar futuras bajadas de tipos de interés. Un entorno de tipos altos durante más tiempo suele favorecer los márgenes de la banca.

En el lado negativo, valores como Aena, ACS y Fluidra registran descensos, en una jornada marcada por la reacción del mercado a los resultados trimestrales.

El IPC en España baja al 3,2% en abril

Uno de los datos clave de la jornada ha sido el avance del Índice de Precios de Consumo. La inflación en España se moderó dos décimas en abril, hasta el 3,2% interanual, gracias principalmente al descenso del precio de la electricidad.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos no elaborados, también retrocedió una décima, hasta el 2,8%. El dato llega en plena tensión por la guerra en Oriente Medio y en un contexto de rebajas fiscales sobre electricidad, gas y combustibles aprobadas para amortiguar el impacto del encarecimiento energético.

Santander sube tras ganar un 60% más

Banco Santander arranca la sesión con subidas después de presentar unos resultados sólidos. La entidad ganó 5.455 millones de euros en el primer trimestre, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior.

El banco también mejoró su rentabilidad sobre capital tangible, con un ROTE del 15,2%, frente al 14,7% registrado un año antes. Las acciones reaccionan al alza y se sitúan en torno a los 10,5 euros.

Iberdrola cae tras reducir beneficios

El comportamiento contrario lo protagoniza Iberdrola, que retrocede en bolsa después de comunicar una caída del 15% en su beneficio neto del primer trimestre. La energética obtuvo 1.711 millones de euros, mientras que sus ventas bajaron un 4,5%, hasta 12.017 millones.

Tras la presentación de resultados, sus acciones caen y pierden la referencia de los 20 euros por título.

Aena baja pese a aumentar ingresos y beneficio

Aena también cotiza en negativo después de presentar sus cuentas. El gestor aeroportuario aumentó sus ingresos un 11,6%, hasta 1.479,9 millones de euros, y elevó su beneficio neto un 9,3%, hasta 329,4 millones.

Sin embargo, el mercado penaliza el aumento de los costes operativos, que crecieron un 14,7%. Este repunte redujo el margen ebitda hasta el 44,7%, frente al 48,6% de un año antes.

El petróleo vuelve a presionar a los mercados

El precio del petróleo sigue siendo uno de los grandes factores de tensión para los mercados. El Brent se mantiene por encima de los 110 dólares por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se acerca o supera la zona de los 100 dólares.

La escalada se produce en medio del bloqueo del estrecho de Ormuz y de la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La posibilidad de un bloqueo naval prolongado ordenado por Donald Trump mantiene en alerta a los inversores por su impacto sobre la inflación, los márgenes empresariales y la política monetaria.

Wall Street mira a OpenAI y a las grandes tecnológicas

En Estados Unidos, Wall Street cerró con signo mixto y caídas destacadas en el sector tecnológico. Las dudas sobre la capacidad de OpenAI para sostener su elevado gasto en centros de datos han presionado a empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

El Nasdaq 100 retrocedió cerca de un 1%, mientras el S&P 500 también perdió terreno y abandonó sus máximos recientes. El mercado espera ahora los resultados de Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet, que pueden marcar el tono de las próximas sesiones.

La Fed, gran cita del día

La jornada estará marcada por la decisión de tipos de la Reserva Federal. No se esperan cambios en la política monetaria, pero los inversores estarán muy pendientes del mensaje de Jerome Powell sobre inflación, crecimiento y los efectos del conflicto en Oriente Medio.

Cualquier señal sobre el calendario de futuras bajadas de tipos puede mover con fuerza a las bolsas, al dólar, a los bonos y a las materias primas.

Europa cotiza mixta y busca soportes

Las bolsas europeas se mueven con prudencia. El EuroStoxx 50 se mantiene cerca de los 5.800 puntos, una zona que los analistas consideran primer soporte técnico tras las subidas recientes.

Después del fuerte rebote de las últimas semanas, los expertos apuntan a un escenario más lateral que claramente alcista. El siguiente soporte relevante para el índice europeo se sitúa en la zona de los 5.640-5.570 puntos.

El oro y los bancos centrales

El oro también sigue en el foco del mercado. Los bancos centrales aumentaron sus reservas en el primer trimestre, con compras netas de 244 toneladas, frente a las 208 toneladas del trimestre anterior.

Polonia, Uzbekistán y China figuran entre los mayores compradores registrados. El comportamiento del metal precioso sigue condicionado por la inflación, los tipos de interés y las tensiones geopolíticas.

Una sesión marcada por resultados, petróleo y bancos centrales

La bolsa afronta una jornada especialmente intensa. En España, el Ibex 35 resiste gracias al impulso de la banca, mientras los inversores digieren los resultados de grandes compañías como Santander, Iberdrola, Aena o Naturgy.

A escala global, el mercado vigila tres grandes variables: la decisión de la Fed, la evolución del petróleo por la crisis de Ormuz y las cuentas de las grandes tecnológicas de Wall Street.

El tono de la sesión dependerá de si los bancos centrales transmiten calma, de si el crudo mantiene la presión alcista y de si los resultados empresariales logran compensar el aumento de la incertidumbre geopolítica.