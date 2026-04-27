La guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue marcada por una combinación de tensión militar, presión diplomática e incertidumbre estratégica. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha asegurado que Teherán está evaluando una solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para abrir una nueva fase de negociaciones.

Según ha trasladado la diplomacia iraní, Washington habría movido ficha después de no alcanzar sus objetivos en la actual escalada. La posible reapertura del diálogo llega tras varios contactos y movimientos diplomáticos en países como Pakistán y Omán, en un contexto todavía muy frágil y sin garantías de éxito.

Alemania duda de la estrategia de Washington

Mientras tanto, desde Europa aumentan las dudas sobre la hoja de ruta estadounidense. El canciller alemán, Friedrich Merz, ha cuestionado abiertamente la estrategia de salida de Estados Unidos en el conflicto y ha advertido de que Irán está demostrando una capacidad de resistencia superior a la que se había previsto inicialmente.

Merz ha subrayado que los iraníes están negociando con habilidad y ha reclamado que se aceleren los esfuerzos para poner fin al conflicto cuanto antes. Sus declaraciones reflejan la preocupación creciente de varios gobiernos europeos ante un escenario que sigue deteriorándose y que puede tener consecuencias regionales e internacionales.

El estrecho de Ormuz mantiene la máxima alerta

Uno de los principales focos de preocupación sigue siendo el estrecho de Ormuz, enclave estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas. La situación continúa siendo extremadamente delicada tras el bloqueo y los movimientos militares en la zona, que han obligado a Estados Unidos a reforzar su despliegue naval en el golfo Pérsico.

La Comisión Europea ya ha advertido de que, si la crisis se prolonga más allá de junio y fracasan las negociaciones entre Teherán y Washington, podrían registrarse problemas de suministro, entre ellos una posible escasez de queroseno para aviones en Europa.

Además, el impacto económico del conflicto ya se deja notar en los mercados. El precio del petróleo sigue disparado, con el Brent rozando los 108 dólares por barril, lo que vuelve a elevar la preocupación por el coste energético y la inflación.

Israel aumenta la presión sobre Hezbolá en Líbano

En paralelo al frente iraní, Israel ha intensificado sus operaciones contra Hezbolá en territorio libanés. Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado nuevos ataques sobre objetivos del grupo chií en el valle de la Bekaa y en varias zonas del sur del Líbano, en una nueva escalada tras los incidentes registrados durante el alto el fuego.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha acusado a Hezbolá de haber dinamitado la tregua, mientras el Ejército ha adoptado nuevas medidas de seguridad en el norte del país, donde se han limitado reuniones multitudinarias ante el riesgo de nuevos ataques.

Por su parte, el líder de Hezbolá, Naim Qassem, ha rechazado de forma tajante cualquier negociación directa entre Líbano e Israel y ha insistido en que la organización no reconocerá ni esas conversaciones ni sus eventuales resultados.

Rusia entra en escena para mediar

En medio del bloqueo diplomático, Rusia trata de ganar peso como posible mediador. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que intercederá por Irán y por otros socios de Oriente Próximo para acelerar el proceso de paz en la región.

Putin ha trasladado ese compromiso al ministro de Exteriores iraní durante un encuentro en San Petersburgo, donde ha defendido que Moscú hará todo lo posible para proteger los intereses de los países de la zona y favorecer un acuerdo que permita rebajar la tensión.

Un conflicto abierto y sin desenlace claro

Pese a los contactos diplomáticos y a la aparente tregua parcial, la situación sigue lejos de estabilizarse. Irán mantiene sus condiciones para seguir negociando con Washington, Israel continúa su ofensiva sobre posiciones vinculadas a Hezbolá y el riesgo de una crisis mayor en el estrecho de Ormuz sigue condicionando la respuesta internacional.

La comunidad internacional observa con inquietud un conflicto que, por ahora, combina negociaciones inciertas, choques militares y una creciente presión económica global. El próximo paso de Trump, la reacción de Teherán y la evolución de la seguridad en el golfo Pérsico serán claves para determinar si la crisis avanza hacia una desescalada o entra en una nueva fase de confrontación.