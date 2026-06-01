Un vecino denuncia el alarmante estado en que quedan los parajes naturales de la ciudad tras las reuniones de grupos de jóvenes que consumen óxido nitroso en zonas militares sin vigilancia.

CEUTA – El impacto del consumo recreativo de óxido nitroso, popularmente conocido como el «gas de la risa», ha dejado de ser únicamente un problema de salud pública para convertirse en una seria amenaza medioambiental y de seguridad en Ceuta. Un vecino de la ciudad ha hecho pública una denuncia sobre el desolador panorama con el que se encuentran los ciudadanos cada sábado y domingo en los parajes forestales de la localidad.

Las imágenes compartidas por el denunciante muestran un escenario repetitivo: grandes bombonas de óxido nitroso, cajas de cartón con pictogramas de peligrosidad, latas y envases de cristal esparcidos frente a una verja de acceso a los montes ceutíes, concretamente en un área catalogada como zona militar.

De cápsulas a bombonas industriales: un peligro al sol

La denuncia civil advierte de un cambio de tendencia preocupante en el consumo. Si bien antes era habitual encontrar pequeñas cápsulas metálicas de un solo uso, ahora los usuarios han escalado a bombonas industriales de gran volumen. Estos recipientes permiten recargar difusores portátiles para un consumo más prolongado, pero también multiplican los riesgos al ser abandonados de forma incívica.

«El dejarlas en el monte puede ser una bomba, y más con el calor», advierte el vecino.

Los expertos coinciden en el riesgo físico de estos residuos:

Riesgo de explosión: Los recipientes a presión expuestos a las altas temperaturas veraniegas sufren un incremento de la presión interna que puede derivar en estallidos.

Los recipientes a presión expuestos a las altas temperaturas veraniegas sufren un incremento de la presión interna que puede derivar en estallidos. Efecto lupa: La acumulación de latas y envases de cristal sobre el terreno seco y la vegetación puede concentrar los rayos del sol, funcionando como focos de ignición en una zona con alto riesgo de incendios forestales.

Un vacío legal con graves efectos para la salud

El óxido nitroso es un gas incoloro y de olor dulce con propiedades adictivas y efectos psicoactivos inmediatos, como alucinaciones y euforia, debido a que reduce la actividad neuronal. Aunque tiene usos legales legítimos (en la industria aeroespacial y como aditivo alimentario bajo el código E942), su inhalación directa no está regulada ni prevista por la ley.

La Sociedad Española de Neurología y el Instituto Nacional de Toxicología advierten de las severas secuelas asociadas a su uso recreativo, especialmente entre los jóvenes:

Tipo de daño Efectos constatados por los expertos Inmediatos Quemaduras graves en las vías respiratorias (por frío extremo) y pérdida de reflejos o respuesta motora. A largo plazo Déficit de vitamina B12, daños en la médula espinal, problemas de atención permanentes, anemia y leucopenia. Interacciones Alto riesgo de depresión del sistema respiratorio al combinarse con alcohol.

Falta de control en zonas restringidas

El entorno donde se toman estas imágenes cuenta con carteles explícitos que indican que se trata de terreno militar. El hecho de que estas reuniones se celebren de forma recurrente en áreas con restricciones de acceso pone de manifiesto la falta de vigilancia y control en los espacios naturales de la periferia de Ceuta.

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El denunciante concluye su queja con una mezcla de ironía y resignación ante la falta de civismo de quienes frecuentan la zona: «A ver si esos incívicos se aprenden la palabra cívico sin la ‘in’ (…), aun sabiendo que si alguno de esos ciudadanos lee esto, no le hará caso y encima se va a reír».