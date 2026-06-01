Brahim Mohamed Aslimani (CEO de PAF) asume la presidencia relevando a Rebeca Chacón, en una etapa que busca consolidar un sector que ya aporta el 12% del PIB local.

La asociación Bet on Ceuta, patronal que aglutina a las empresas de juego online afincadas en la ciudad autónoma, ha reestructurado su cúpula directiva. Esta renovación busca impulsar una nueva estrategia enfocada en reforzar la visibilidad, la imagen de marca y el peso institucional de una industria que se ha convertido en un pilar socioeconómico clave para Ceuta.

El nuevo timonel de la organización es Brahim Mohamed Aslimani, CEO de la multinacional PAF en España, quien sucede en el cargo a Rebeca Chacón (directora ejecutiva de Evoke). La junta directiva también suma a sus filas a Agustín Alba, de la firma Pastón, quien asumirá las funciones de tesorero.

Una línea continuista para fortalecer el sector

El relevo de poderes se formalizó durante una reciente asamblea de operadores, donde se analizó la incorporación de nuevas compañías tecnológicas y la reorganización de las áreas de gestión.

A pesar del cambio de rostros, Aslimani ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y estabilidad, aclarando que esta nueva etapa mantendrá el rumbo fijado por su predecesora:

“No es un cambio muy radical, sino que se trata de continuar desarrollando el trabajo que ya se venía realizando y reforzarlo”, ha señalado el nuevo presidente.

Alianzas locales e interlocución política: los nuevos objetivos

La hoja de ruta de la renovada directiva de Bet on Ceuta se centrará en tres ejes principales para los próximos meses:

Convenios estratégicos: Recuperar y firmar nuevos acuerdos con los sectores de la hostelería, el ocio y el deporte local para ofrecer ventajas exclusivas a los empleados vinculados al juego digital.

Recuperar y firmar nuevos acuerdos con los sectores de la local para ofrecer ventajas exclusivas a los empleados vinculados al juego digital. Diálogo institucional: Intensificar las relaciones y la interlocución con las diferentes administraciones públicas.

Intensificar las relaciones y la interlocución con las diferentes administraciones públicas. Arraigo social: Poner en marcha iniciativas que incrementen la huella y la presencia activa de la asociación en el tejido económico y social ceutí. Aunque Aslimani no ha querido adelantar proyectos específicos, ha confirmado que la directiva ya trabaja en varias acciones que verán la luz próximamente.

El motor del 12% del PIB de Ceuta

El cambio en la dirección llega en un momento de madurez para el sector en la ciudad. En apenas unos años, la industria del juego online ha pasado de ser una apuesta fiscal a un motor financiero incuestionable.

Según los últimos datos oficiales, la actividad de estas compañías tecnológicas ya representa el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de Ceuta y genera empleo directo para más de 1.200 trabajadores, consolidándose como uno de los mayores empleadores del sector privado local.