La Operación Paso del Estrecho 2026 se inicia el 15 de junio. La implantación de la «frontera inteligente» (EES) obligará a un refuerzo de seguridad sin precedentes para evitar el colapso en el Tarajal.

CEUTA – Apenas dos semanas separan a Ceuta del inicio de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, un dispositivo que este año se presenta como el más exigente y transformador de su historia reciente. El reto principal radica en la entrada en funcionamiento del Entry-Exit System (EES), el nuevo sistema europeo de control biométrico automatizado que sustituye al tradicional sellado manual de pasaportes.

Gonzalo Sanz, coordinador provincial de la OPE y jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, ha confirmado que todos los organismos implicados ultiman los preparativos obligatorios para el arranque oficial del operativo el próximo 15 de junio.

El desafío de la «frontera inteligente» y el refuerzo de seguridad

La OPE 2026 será la primera campaña que coincida con este sistema tecnológico plenamente operativo en la frontera del Tarajal. Al requerir controles documentales y biométricos más exhaustivos, la Administración desplegará una unidad específica de refuerzo para evitar retrasos y agilizar las verificaciones. Este desafío logístico será compartido con el puerto de Algeciras, el otro gran nodo del dispositivo.

Para complementar la seguridad y ordenar los flujos de viajeros en las zonas estratégicas, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma estudian incrementar los efectivos de seguridad privada o reforzar la presencia de personal de la empresa pública Amgevicesa.

Simulacros y supervisión técnica inminente

La hoja de ruta para los próximos días incluye hitos clave antes de que se dé el pistoletazo de salida:

Visita de Inspección: Durante la primera semana de junio, responsables de la nueva Secretaría General de Protección Civil y Emergencias supervisarán las infraestructuras sobre el terreno.

Durante la primera semana de junio, responsables de la nueva Secretaría General de Protección Civil y Emergencias supervisarán las infraestructuras sobre el terreno. Simulacro Técnico: Se realizará un ejercicio de activación de zonas de emergencia junto a la Autoridad Portuaria para medir la capacidad de respuesta.

Se realizará un ejercicio de activación de zonas de emergencia junto a la Autoridad Portuaria para medir la capacidad de respuesta. Formación y Jornadas: Se iniciarán las sesiones formativas para el personal sociosanitario y los cuerpos intervinientes (Cruz Roja, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policía Portuaria y Protección Civil).

Cambios viales obligatorios y mejoras en el área de embolsamiento

Con el objetivo de prevenir los colapsos históricos en los accesos a la frontera, las inmediaciones de la sanidad y las playas, Tráfico implementará un redireccionamiento obligatorio de vehículos hacia la rotonda de Loma Colmenar. Esta medida de ensayo se mantendrá activa durante un periodo de entre 20 y 25 días, coincidiendo con las jornadas de máxima afluencia.

Asimismo, el área de embolsamiento de Loma Colmenar incorporará novedades orientadas al confort de los viajeros ante las altas temperaturas estivales:

Ampliación de las zonas de sombra.

Instalación de puntos de carga para teléfonos móviles.

Mayor flexibilidad horaria en los puestos de venta de alimentos.

A estas mejoras se suma la operatividad de la recientemente inaugurada estación marítima en el puerto de Ceuta, que cuenta con instalaciones más modernas y preparadas para absorber el tráfico.

Ceuta en cifras: el 15% del mayor movimiento estacional de Europa

Las previsiones para la OPE 2026 estiman un crecimiento del 3% en el flujo general respecto al año anterior, consolidándose como el mayor movimiento migratorio estacional de Europa.

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OPE 2026: Previsiones de Tránsito Global y Peso de Ceuta ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Ámbito │ Pasajeros Estimados │ Vehículos Estimados │ ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤ │ Conjunto del Operativo │ +3,5 Millones │ ~800.000 │ │ Impacto en Ceuta (15%) │ ~1,5 Millones │ ~125.000 │ └───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘

A dos semanas del inicio, Ceuta se prepara para combinar tecnología, una estricta planificación del tráfico y un blindaje de personal para garantizar la fluidez de una de las principales puertas de conexión entre el continente europeo y el norte de África.