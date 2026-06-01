El sindicato apela a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por el «riesgo grave e inminente» tras sufrir el trabajador un fuerte ataque de ansiedad.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente la paralización inmediata del servicio de limpieza en la barriada del Príncipe Alfonso. La medida se toma tras un grave incidente en el que un peón de la empresa municipal Servilimpce fue presuntamente amenazado con un arma de fuego mientras desempeñaba sus funciones.

El sindicato argumenta que existe un «riesgo grave e inminente» para la integridad de la plantilla, recordando que no es el primer altercado de gravedad que se registra en la zona.

«O te vas de aquí o te pego un tiro»

Los hechos ocurrieron mientras el operario realizaba labores de limpieza de contenedores con una máquina hidrolimpiadora. Para llevar a cabo su tarea, el trabajador había estacionado el vehículo de servicio momentáneamente sobre la acera.

En ese momento, un individuo en estado muy alterado se aproximó al empleado para recriminarle que el camión le impedía el paso con su turismo. Según consta en la denuncia, el agresor subió el tono de la confrontación de forma drástica, espetándole textualmente: «O te vas de aquí o te pego un tiro», al mismo tiempo que le exhibía un arma de fuego.

Como consecuencia de la extrema tensión, el operario sufrió un fuerte ataque de ansiedad y un estado de gran nerviosismo, requiriendo asistencia sanitaria tanto en la mutua de accidentes como en el hospital.

Amparo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

CSIF ha decidido mover ficha de forma contundente acogiéndose al artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el cual ampara la interrupción de la actividad laboral cuando se objetive un peligro serio, actual y donde las condiciones de seguridad no estén plenamente garantizadas.

«No es aceptable que un trabajador tenga que desempeñar sus funciones bajo amenazas con arma de fuego ni que se normalicen situaciones de miedo, intimidación o violencia en el ejercicio de un servicio público básico para la ciudad», denuncian de forma tajante desde el sindicato.

Exigencia de medidas permanentes

El sindicato ya ha anunciado que trasladará el caso de inmediato a las autoridades competentes en materia laboral y preventiva. Exigen tanto a la dirección de Servilimpce como a la Administración local la implantación de medidas de seguridad urgentes, eficaces y permanentes antes de obligar a los empleados a retomar la normalidad en el Príncipe Alfonso.

Finalmente, la organización ha manifestado su total apoyo y solidaridad con el compañero afectado, insistiendo en que «la seguridad de los trabajadores está por encima de cualquier otra consideración» y que no tolerarán que se trabaje bajo una amenaza real para la vida.