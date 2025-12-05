La dirección de Ferraz reconoce que «la comunicación no ha estado a la altura» y lamenta «no haber arropado suficientemente» a las víctimas del presunto acoso sexual por parte del exalto cargo de Pedro Sánchez.

Tras una semana marcada por la creciente irritación interna debido a la falta de transparencia y la tardanza en la reacción, la dirección federal del PSOE (Ferraz) ha emitido un comunicado este viernes admitiendo errores en la gestión de las denuncias por presunto acoso sexual contra Francisco Salazar.

Salazar fue un alto cargo de confianza de Pedro Sánchez, desempeñándose tanto en La Moncloa como en la ejecutiva del partido, hasta el pasado mes de julio. Las denuncias, presentadas por varias empleadas de La Moncloa que estaban a sus órdenes, no fueron atendidas durante un periodo de cinco meses, lo que ha provocado una fuerte crítica sobre la actuación del partido.

En su declaración, la dirección del PSOE asumió una autocrítica directa:

«La comunicación con las personas denunciantes anónimas no ha estado a la altura y precisa de ser mejorada”, asumió Ferraz.

El comunicado no solo se centra en la deficiente comunicación con las víctimas, sino que también condena enérgicamente la naturaleza de los actos denunciados. La dirección del partido ha reconocido que:

“El contenido de las denuncias publicadas detalla comportamientos repugnantes, intolerables e incompatibles con los valores del Partido Socialista”.

Finalmente, Ferraz expresó su dolor y falta de apoyo hacia las víctimas, en un intento por mitigar la mala imagen generada por la tardanza en la respuesta: “Lamentamos no haber arropado suficientemente a las personas que han presentado las denuncias. Nos duele que haya sucedido”.

Con este comunicado, el PSOE busca cerrar una crisis de gestión que ha afectado seriamente a su imagen interna y externa en materia de igualdad y respuesta ante el acoso.