La Estrategia de Seguridad Nacional de la Administración Trump asume las tesis de la ultraderecha, culpando a la inmigración del declive de la UE, y promete relanzar el intervencionismo en América Latina bajo un «Corolario Trump» a la Doctrina Monroe.

La Casa Blanca de la segunda Administración de Donald Trump ha publicado su Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América, un documento de 33 páginas que define la agresiva postura de Washington en política exterior. El texto, que lleva la firma del propio presidente, se centra en la doctrina «America First» (Estados Unidos primero) y presenta una visión apocalíptica del futuro de Europa.

Europa, un continente en supuesto declive

El documento eleva la obsesión del ideario MAGA sobre un presunto declive europeo. El texto estratégico advierte que los «problemas económicos» de Europa son «eclipsados» por una preocupación mayor: «la perspectiva real de la desaparición de su civilización» en «los próximos 20 años o menos».

Según el documento, si esto sucede, «no estará claro que ciertos países europeos sigan teniendo economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables» de Washington. La Administración Trump establece un objetivo claro: «ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual».

Los culpables de la decadencia

La Estrategia enumera varios factores a los que culpa de esta supuesta decadencia europea, haciendo suyas las tesis de la ultraderecha del continente:

• Organismos transacionales: La Unión Europea y otros organismos que, según el texto, «socavan la libertad política y la soberanía».

• Inmigración: Las «políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos».

• Libertad de expresión: La «censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política».

• Pérdida de identidad: La «caída de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza [de los diferentes países] en sí mismos».

El texto incluso pide «cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa» desde dentro e incentiva el crecimiento de las «formaciones patrióticas europeas», lo que, dice, «ciertamente da motivos para un gran optimismo».

Intervencionismo en América Latina y presión a la OTAN

La agresividad de la retórica no se limita a Europa. El apartado dedicado a América Latina (el «Hemisferio Occidental») rompe con la historia diplomática reciente al prometer un retorno al intervencionismo:

«Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la [intervencionista] Doctrina Monroe para restaurar su preeminencia», señala el texto, que habla de un «Corolario Trump» a esa doctrina.

En cuanto a la Alianza Atlántica (OTAN), las prioridades de Trump son:

1. Abrir los mercados europeos a los bienes y servicios estadounidenses.

2. Incentivar que Europa asuma «la responsabilidad principal de su propia defensa» (lo que se interpreta como una presión para que los miembros de la OTAN eleven su aportación hasta el 5%).

3. Acabar con la expectativa de que la OTAN esté «en constante expansión».

4. Mostrar desacuerdo con las «expectativas poco realistas sobre la guerra» en Ucrania que, según el documento, mantienen los funcionarios europeos.

Hoja de ruta global y el fin de la «Era de la migración masiva»

La exposición de motivos, firmada por Trump, define el documento como una hoja de ruta para «garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y exitosa de la historia». Las prioridades globales incluyen:

• Poner fin a la «era de la migración masiva».

• Conquistar «la paz a través de la fuerza».

• Fomentar el «comercio equilibrado» (a golpe de aranceles) y asegurar las cadenas de suministro críticas.

• En Oriente Próximo, el texto celebra que la región ya no «domina la política exterior estadounidense».

• En África, se promete abandonar la promoción de «la ideología liberal» para centrarse en «fomentar relaciones comerciales mutuamente beneficiosas» y aprovechar sus abundantes recursos naturales.