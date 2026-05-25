El sumario del ‘caso Plus Ultra’ revela los detalles del registro en el domicilio del empresario en el barrio de Salamanca, donde los guías caninos localizaron fajos de billetes, catorce móviles y agendas manuscritas.

MADRID. — Nuevos datos del sumario del denominado ‘caso Plus Ultra’, revelan el alcance de los hallazgos realizados por la Policía Nacional en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez. Durante el registro de su inmueble, ubicado en el barrio de Salamanca de Madrid, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) consiguieron incautar un total de 286.070 euros en efectivo. El dinero en metálico se encontraba minuciosamente camuflado en lugares muy diferentes de la vivienda, incluyendo bolsas, cajas, cajones, un neceser e incluso en el interior de un radiador de la calefacción.

El operativo en la vivienda tuvo lugar el pasado 11 de diciembre, inmediatamente después de procederse a la detención del empresario, señalado en las actuaciones como amigo del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Según consta en las actas de la UDEF integradas en la causa, la colaboración de la unidad de guías caninos de la Policía Nacional resultó un factor determinante para que los investigadores pudieran rastrear y localizar el papel moneda disperso por el inmueble.

El mapa de los escondites en la vivienda

El desglose del acta judicial detalla la fragmentación del dinero intervenido por los agentes del orden:

Zonas comunes y baño: Se localizaron 4.550 euros en una bolsa de viaje. En el cuarto de baño se intervinieron 49.900 euros en una bolsa de papel y otros 25.000 euros en una bolsa de plástico, distribuidos en billetes de 50 euros.

Se localizaron 4.550 euros en una bolsa de viaje. En el cuarto de baño se intervinieron 49.900 euros en una bolsa de papel y otros 25.000 euros en una bolsa de plástico, distribuidos en billetes de 50 euros. Habitación trastero: Al fondo de un cuarto repleto de numerosos objetos y enseres se hallaron 30.000 euros en una bolsa, 25.000 euros dentro de una caja de vasos, 50.000 euros en una bolsa de Navidad, 10.000 euros en una bolsa de golf y 50.000 euros ocultos dentro de un radiador de la calefacción.

La inmensa mayoría del capital intervenido estaba compuesto por billetes con un valor facial de 50 euros. La única excepción reseñable dentro del inmueble fue la localización de un sobre guardado en el interior de un cajón que contenía 5.000 euros en billetes de alta denominación de 500 euros.

Sobres con inscripciones y material tecnológico

Asimismo, los especialistas de la UDEF han destacado en su acta el hallazgo de un grupo de cinco sobres singulares que presentaban caracteres que podrían ser chinos. Según recoge el sumario, la traducción de las inscripciones de estos sobres «parece ser diez mil», cantidad exacta en euros que contenía cada uno de ellos en su interior.

Más allá del dinero líquido, el registro supuso la intervención de un abundante volumen de material tecnológico y documental de relevancia para el desarrollo de la instrucción. Los agentes se incautaron de cuatro ordenadores portátiles, catorce teléfonos móviles diferentes —algunos de ellos modelos antiguos— y nueve relojes de alta gama. En el plano documental, la Policía Judicial retiró de la vivienda de Martínez varias agendas personales, diversos documentos impresos y decenas de hojas manuscritas que ya obran en poder de los investigadores del caso.