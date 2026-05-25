El Ministerio de Sanidad detecta el caso en los controles periódicos a los evacuados del buque MV Hondius. El hallazgo no alterará la cuarentena del resto del grupo ni eleva el riesgo para la población general.

MADRID. — El Ministerio de Sanidad ha confirmado un segundo caso positivo por hantavirus entre el grupo de ciudadanos españoles que se encuentran bajo estricta vigilancia médica en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. El contagio fue detectado mediante una prueba PCR de control rutinario. A pesar del resultado positivo, las autoridades sanitarias han precisado que el paciente se encuentra, por el momento, completamente libre de síntomas.

Este nuevo positivo se enmarca dentro del contingente de 14 personas que fueron evacuadas el pasado 10 de mayo del buque oceanográfico MV Hondius, tras desatarse a bordo un brote de esta enfermedad infecciosa. Desde su llegada a territorio nacional, los repatriados han permanecido en régimen de aislamiento preventivo.

Según detallaron fuentes de Sanidad, «el positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento». Tras la confirmación del laboratorio, el paciente fue trasladado de inmediato a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (Uatan) del propio centro hospitalario. En dicha unidad especializada permanecerá bajo supervisión médica continua y sujeto a los rigurosos protocolos de bioseguridad internacionalmente previstos para el manejo de patógenos de alta consideración.

Situación clínica de los afectados

Con este caso, ascienden a dos los infectados confirmados en suelo español de forma oficial. El primer positivo corresponde a un varón de 70 años que ingresó en la citada unidad de aislamiento de alto nivel el pasado lunes 11 de mayo, apenas un día después de la repatriación. Las mismas fuentes del Ministerio informaron de que la evolución de este primer paciente es favorable y se encuentra actualmente «prácticamente asintomático».

Por otra parte, la detección de este segundo contagio no modificará la hoja de ruta establecida para los otros 12 cruceristas que, hasta la fecha, han mantenido resultados negativos en sus diagnósticos virológicos. Sanidad ha ratificado que las cuarentenas del resto del grupo seguirán escrupulosamente el protocolo aprobado por la Dirección General de Salud Pública.

Evolución del aislamiento: El pasado viernes, las autoridades flexibilizaron parcialmente las condiciones de reclusión de los pacientes con PCR negativa. Bajo estrictas medidas de seguridad, se les permite el acceso a las zonas comunes de la planta de ingreso y la recepción de visitas controladas.

Hoja de ruta y periodo de incubación

Este lunes, el grupo completó su decimoquinto día de confinamiento hospitalario. El protocolo de Salud Pública estipula que, al alcanzar los 28 días de observación (fijado para el próximo 7 de junio), aquellos pacientes que sigan encadenando resultados negativos en las PCR periódicas recibirán el alta hospitalaria. No obstante, deberán continuar con el aislamiento en sus respectivos domicilios particulares bajo las directrices de seguridad ya pautadas.

La extensión de estos plazos responde a la naturaleza del propio patógeno. Tal y como advierte la Organización Mundial de la Safe (OMS), el periodo de incubación del hantavirus es inusualmente largo y puede prolongarse de manera silenciosa hasta las seis semanas.

Para concluir, la administración sanitaria ha lanzado un mensaje de tranquilidad institucional. Han subrayado que, dado que el hallazgo se ha producido dentro de un entorno de contención ya encapsulado y estrictamente vigilado, la situación no incrementa en absoluto el nivel de riesgo para la población general, ni obliga a modificar las medidas de respuesta epidemiológica que ya están activas en el país.