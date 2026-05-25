Los hechos ocurrieron esta tarde en el interior de la vivienda que compartían en el barrio de Pere Garau. La presunta homicida agredió a la anciana y posteriormente avisó a su pareja de lo sucedido.

PALMA DE MALLORCA. — Agentes de la Policía Nacional han procedido este lunes a la detención de una mujer de 36 años de edad como presunta autora del homicidio de su suegra, una mujer de 73 años, en el interior de un domicilio del barrio de Pere Garau, en Palma. El cadáver de la víctima presentaba evidentes signos de violencia, lo que motivó la apertura inmediata de un protocolo de investigación criminal.

Según informaron a la agencia EFE fuentes policiales, el suceso tuvo lugar en una franja horaria comprendida entre las 16:30 y las 17:00 horas de hoy. Los primeros testimonios e indicios recabados en el lugar apuntan a que ambas mujeres, que convivían en la misma vivienda, mantuvieron una fuerte discusión. El enfrentamiento verbal derivó en una agresión física por parte de la nuera que acabó costándole la vida a la anciana.

Aviso familiar e intervención policial

Inmediatamente después de cometer el crimen, la presunta homicida se puso en contacto telefónico con su pareja sentimental —e hijo de la víctima— para comunicarle el fallecimiento. El hombre se trasladó con urgencia hasta la vivienda del barrio de Pere Garau y, tras encontrarse con la escena, dio el aviso de alarma a las fuerzas de seguridad.

Primeros intervinientes: Los componentes de la Policía Local de Palma fueron los primeros en desplazarse al domicilio tras la llamada de alerta.

Los componentes de la Policía Local de Palma fueron los primeros en desplazarse al domicilio tras la llamada de alerta. Custodia de la escena: Las patrullas locales ya se encontraban en el inmueble asegurando la zona a la llegada de los efectivos de la Policía Nacional.

Las autoridades del caso han declinado por el momento precisar la tipología de las lesiones o traumatismos que presentaba el cuerpo de la víctima. La investigación de los hechos, de cara a esclarecer el móvil de la discusión y las circunstancias exactas del deceso, ha quedado a cargo del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Palma.