José Luis Calama, magistrado de la Audiencia Nacional, imputa a Reyes y a su esposa delitos de organización criminal, blanqueo y apropiación indebida. La resolución apunta al desvío de parte de los 53 millones de euros de la ayuda pública concedida por el Estado español.

MADRID. — El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado una orden internacional de detención (OID) contra Rodolfo Reyes, máximo accionista de la aerolínea Plus Ultra. El magistrado le imputa graves cargos penales, entre los que se incluyen los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La resolución judicial extiende la misma orden internacional de arresto a su esposa, María Aurora López, tras constatar que en el año 2017 la titularidad real y el control de la gestión de la compañía aeronáutica pasaron de manera efectiva a manos del matrimonio. Ambos están acusados de los mismos ilícitos penales dentro de la causa.

Asimismo, el juez Calama ha ordenado la detención de Simon Leendert Verhaoeven. Según el auto judicial, Verhaoeven lideraba, junto a Luis Felipe Baca Arbulu —este último ya arrestado en la isla caribeña de Aruba—, una sofisticada organización criminal transnacional dedicada de forma sistemática al blanqueo de capitales, una red de la cual el empresario Rodolfo Reyes figuraba presuntamente en calidad de «cliente».

El presunto desvío de los fondos públicos

El origen de las pesquisas se reactiva sobre la polémica ayuda financiera que la compañía Plus Ultra recibió por parte del Estado español en marzo de 2021, la cual ascendió a un total de 53 millones de euros. Los indicios acumulados en el procedimiento judicial sugieren que Reyes y otros altos gestores de la aerolínea «idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero ‘limpio’».

Sociedades instrumentales: Una fracción sustancial de los fondos públicos fue transferida de manera inmediata a empresas pantalla integradas en la propia red de blanqueo investigada.

Una fracción sustancial de los fondos públicos fue transferida de manera inmediata a empresas pantalla integradas en la propia red de blanqueo investigada. Destinos internacionales: El juez instructor sostiene que importantes sumas de dinero se redirigieron de forma directa a entidades bajo el control o vinculadas con Reyes radicadas en terceros países como Panamá, Puerto Rico y la República Dominicana.

Rastreo de cuentas opacas: La investigación detalla que, una vez otorgada la subvención estatal, Reyes presuntamente ordenó el trasvase inmediato de capitales desde las cuentas de Plus Ultra en España hacia tres sociedades instrumentales. Desde allí, los fondos se diversificaron hacia cuentas bancarias de alta opacidad en Gibraltar, Suiza, el Reino Unido, Montenegro e Isla Mauricio.

Operaciones con oro y extradición en curso

El auto de la Audiencia Nacional incorpora un elemento adicional de complejidad financiera. Los investigadores señalan que una de las sociedades instrumentales utilizadas en la trama pudo haber intervenido activamente en operaciones de compraventa de oro de procedencia desconocida con una mercantil ubicada en Dubái. El juez Calama recalca en su escrito que constan indicios fehacientes de la participación directa del propio Rodolfo Reyes en este tipo de operativas comerciales con metales preciosos.

Por último, el escenario procesal cuenta con una vía de cooperación en el Caribe tras la captura de Luis Felipe Baca Arbulu en Aruba. La representación legal de Baca se ha puesto formalmente a disposición de la Audiencia Nacional a través de un escrito remitido al juez Calama. En dicho documento, la defensa manifiesta su plena voluntad de colaborar con la acción de la justicia española y adelanta de manera oficial que su representado no presentará oposición alguna al proceso de extradición a España.