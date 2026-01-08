La NASA ha activado todos los protocolos de seguridad este jueves, 8 de enero de 2026, ante una «situación médica» que afecta a un miembro de la tripulación en la Estación Espacial Internacional (ISS). La gravedad del asunto ha obligado a suspender el paseo espacial previsto para hoy y ha puesto sobre la mesa una opción drástica y sin precedentes: el regreso anticipado a la Tierra de toda la misión Crew-11 de SpaceX.

Un paseo espacial suspendido a última hora

Los astronautas Mike Fincke y Zena Cardman estaban listos para realizar la que sería la primera caminata espacial de 2026. Sin embargo, la agencia espacial canceló la operación tras una consulta médica privada solicitada por el astronauta japonés Kimiya Yui el miércoles por la tarde.

Aunque la NASA mantiene la identidad del afectado en estricta reserva por motivos de privacidad, los detalles proporcionados sugieren que el problema de salud afecta a uno de los cuatro tripulantes que llegaron en agosto: la propia Cardman, Fincke, Yui o el cosmonauta ruso Oleg Platonov.

La Crew Dragon como «bote salvavidas»

La agencia ha confirmado que el astronauta afectado se encuentra estable, pero la evaluación de riesgos es constante. Actualmente, se baraja seriamente utilizar la cápsula Crew Dragon acoplada a la estación para una evacuación médica, algo que nunca ha ocurrido en la historia de la ISS.

• El plan de evacuación: Si se decide el regreso, los cuatro integrantes de la Crew-11 abandonarían el complejo orbital de inmediato.

• La ISS bajo mínimos: De producirse la salida, la estación quedaría habitada únicamente por tres personas: el estadounidense Chris Williams y los cosmonautas rusos Kud-Sverchkov y Mikayev, quienes llegaron en una Soyuz el pasado noviembre.

• Próximos pasos: La NASA ha prometido una actualización definitiva en las próximas 24 horas. Mientras tanto, los médicos de vuelo en Houston mantienen comunicación constante a través de canales privados con la tripulación.

Un enero crítico para la NASA

Este incidente médico trastoca un calendario ya de por sí apretado. Además de los paseos espaciales para la mejora de los paneles solares, la agencia tiene previsto el lanzamiento de la misión Crew-12 para el próximo 15 de febrero. Una evacuación ahora obligaría a reconfigurar no solo la investigación científica a bordo, sino también la logística de los relevos de tripulación para el resto del año.